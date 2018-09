Chiêu thức tiêu thụ xe gian của băng trộm liên tỉnh

Sau khi trộm xe, Chiến (Thanh Hóa) và đồng bọn huỷ biển số, thay đổi số khung, số máy rồi vận chuyển vào các tỉnh giáp biên giới tiêu thụ.

Ngày 19/9, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt Tô Sĩ Chiến (40 tuổi, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nghi can Tô Sĩ Chiến bị dẫn giải về cơ quan điều tra.

Cùng bị bắt về hành vi này còn có Lại Đức Hậu (39 tuổi), Trương Ngọc Tường (41 tuổi), đều ở Thanh Hoá; Trần Chí Kiên (46 tuổi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Đặng Kim Giàu (52 tuổi, quê Bình Phước).

Nhà chức trách cho hay đây là nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp do Chiến cầm đầu, đa số nghi can trong nhóm này đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Từ năm 2014, nhóm này đã gây ra hơn 200 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, chúng huỷ biển số, thay đổi số khung, số máy rồi thuê xe vận chuyển vào Bình Dương và các tỉnh giáp biên giới Campuchia tiêu thụ.

Lam Sơn