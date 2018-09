Chiêu lừa tình của gã cảnh sát dởm

Nói chuyện khéo léo, nấu ăn ngon cùng với mác cảnh sát dởm, Hùng đã khiến ít nhất 6 cô gái trao trọn tình cảm, tiền bạc.

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện ở Hà Nội, Lê Văn Hùng (27 tuổi, quê Thanh Hóa) đi làm công nhân. Thời gian trọ tại khu vực xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm), Hùng lấy trộm bộ quân phục ngành của một học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. “Ban đầu em chỉ nghĩ mặc để không bị cảnh sát giao thông phạt vì đi xe không có giấy tờ”, Hùng bao biện.

Thấy mặc bộ quân phục này “oách” nên khi ra ngoài Hùng thường xuyên diện. Năm 2011 khi quen nữ sinh tên Hà, Hùng khoe làm việc ở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, số 7 Thiền Quang. Chiếm được tình cảm của Hà, Hùng được nữ sinh đưa về ra mắt bố mẹ.

Trong 6 tháng với nhiều chiêu, trò, Hùng lừa được gần 170 triệu đồng của mẹ người yêu. “Em nói dối cô ấy cần tiền để đi tập huấn, bị tai nạn…”, Hùng kể. Được một thời gian, Hùng và Hà chia tay vì cô gái muốn đi du học.

Lê Văn Hùng tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.

Chia tay Hà nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn gặp gỡ. Trong thời gian đó, Hùng ăn ở với Chiêm (quê Thái Bình) và thường xuyên dùng tiền của người yêu. Để che đậy mác công an dởm, hàng ngày đi làm, Hùng mặc quần áo cảnh sát, khi đến công trường mới cởi ra. Có lần Hùng còn cầm cố cả chiếc xe máy của Chiêm được 20 triệu đồng. Việc Hùng vẫn qua lại với Hà, Chiêm biết song đều bỏ qua vì anh ta luôn miệng bảo chỉ yêu và sẽ cưới cô.

Không chỉ “bắt cá hai tay”, thời gian đó, Hùng còn tán tỉnh Liên, tiếp viên chạy sô tại nhiều quán karaoke. “Em yêu ai cũng hết mình và thường quan tâm đến các cô ấy cùng một lúc”, Hùng cho biết và khoe, sở dĩ các cô mê mệt do "anh trinh sát" có tài nấu ăn. Mỗi lần đưa bạn gái đi ăn ở một chỗ ngon thường hỏi lại công thức, rồi về nấu gần giống như vậy.

Ở với Chiêm được khoảng ba tháng, Hùng về sống cùng Liên tại phố Khâm Thiên. Vẫn thói trăng hoa, Hùng lại đeo đuổi một phụ nữ có chồng khiến Liên ghen, tuyên bố sẽ không ai “cướp” được Hùng khỏi tay mình.

Tối 20/2, Hùng chở thiếu phụ này đến đầu ngõ thì gặp Liên. Trận đánh ghen chỉ kết thúc khi Công an phường Thổ Quan đến can thiệp. Đêm đầu tiên bị tạm giữ, Liên khoe Hùng là công an và "xin được" cho về. Ba ngày sau, Hùng bị bắt.

Hôm nay, co ro ở trụ sở công an quận, Hùng bảo muốn gửi lời xin lỗi tới những cô gái bị gã lừa tình, tiền. “Đến giờ em vẫn chỉ có tình cảm duy nhất với Hà”, Hùng cho biết.

Cơ quan công an xác định ít nhất 6 cô gái đã sập bẫy của Hùng.

* Tên các bị hại đã thay đổi

Việt Dũng