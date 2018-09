Chiêu giấu tội của người vứt xác chồng 

Chém chồng nhiều nhát rồi phi tang xác xuống sông, Thưa dựng màn kịch có tin nhắn lạ, khóc thương chồng... để che giấu tội ác.

Ngày 17/11, nhà anh Dương Đình Bằng (44 tuổi, xã Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên) nghi ngút khói hương. Người mẹ 95 tuổi của anh Bằng nằm một chỗ, luôn miệng gọi tên con.

Người thân của nạn nhân cho biết họ không ngờ Dương Thị Thưa (31 tuổi, vợ anh Bằng) vốn đảm đang, có chí tiến thủ lại gây tội ác dã man đến vậy. Thưa học sơ cấp về dược. Sau khi sinh con thứ hai, Thưa tiếp tục học nâng cao, mở hiệu thuốc tây lớn nhất nhì trong vùng. Kinh tế gia đình khá giả, anh Bằng cho thuê ôtô tự lái.

Hiệu thuốc của gia đình, Thưa lấy tên con gái 7 tuổi. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Phan Văn Tuyên (69 tuổi, hàng xóm) cho biết, Thưa tính tình sỗ sàng, mạnh bạo, ít qua lại với láng giềng. Vợ chồng thi thoảng cãi nhau do anh Bằng chơi cờ bạc hay vắng nhà. "Nhiều hôm họ to tiếng quá mức trong đêm khiến anh em họ hàng phải đến can", ông Tuyên kể.

Mẹ anh Bằng cho hay bà vẫn thường mâu thuẫn với con dâu. "Nó đi vắng thì không sao chứ ở nhà mẹ con lại to tiếng", bà nói.

"Ngoài nghiện cờ bạc, lô đề nổi tiếng nhất vùng, anh Bằng cũng biết chăm lo cho gia đình. Việc đưa đón các con đi học, cơm nước đều do anh Bằng quán xuyến", một người thân của nạn nhân nhận xét.

Theo cơ quan điều tra, tối muộn 10/11, trong lúc chuẩn bị đi ngủ, anh Bằng đòi vợ đưa tiền đi đánh bài song không được đồng ý. Trong lúc to tiếng và giằng co thanh kiếm, anh Bằng đã bị đâm tổng cộng 18 nhát. Để che giấu tội ác, người vợ cuốn xác chồng vào vỏ chăn rồi chở bằng ôtô đến cầu Ba Đa, cách nhà 10 cây số, ném xuống sông Cầu.

Một ngày sau khi gây án, Thưa đã đốt chiếc đệm nhuốm máu của chồng. Thấy khói bốc lên nghi ngút, hàng xóm hốt hoảng chạy đến chữa cháy, Thưa giải thích: “Cháu dọn nhà, dọn vườn, có mấy thứ không cần thiết thì đốt”. Lúc này, các vật dụng đã cháy gần hết.

Việc làm của Thương khiến ông Dương Văn Minh (63 tuổi, hàng xóm) không khỏi thắc mắc vì bình thường Thưa không hay dọn nhà cửa, lần này thuê cả người tới lau chùi.

Mấy hôm không thấy anh Bằng, người thân hỏi thăm thì Thưa bảo: “Nhà em vẫn thường đi vậy, có gì bất thường đâu mà phải lo”. Cô ta cho hay anh Bằng khi rời nhà mang theo 60 triệu đồng, mặc quần soóc, áo phông, không mang theo điện thoại. Cho rằng Thưa "vô tâm", người trong gia đình đã báo chính quyền, rồi tỏa đi các hướng tìm anh Bằng.

Chiếc ôtô Thưa dùng để chở xác anh Bằng vứt xuống sông Cầu. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 13/11, Thưa thông báo có số máy lạ nhắn vào điện thoại của chồng với nội dung: “Ra sông tìm xác”. Anh chị em trong nhà lúc này vẫn chưa phát hiện hay nghi ngờ em dâu.

Sáng 14/11, một người đánh bắt cá ở sông Cầu (xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình) phát hiện ra xác nam giới đã biến dạng và báo cơ quan công an. Được mời tới nhận dạng, Thưa khóc ngất, nhận đó là chồng mình.

Trong những ngày lo hậu sự cho chồng sau đó, Thưa gào khóc liên tục khiến nhiều người dự đám thương cho người đàn bà còn trẻ đã góa chồng.

Ráp nối nhiều thông tin, đặc biệt là lời khai của bé Dương Linh Thương (7 tuổi) về việc "thấy mẹ lau chùi vết màu đỏ tròn ở trên tường”, công an đặt nghi vấn vào Thưa.

Ngày 15/11, khi công an đọc lệnh bắt Thưa do giết chồng, người trong gia đình rất bất ngờ trước "màn kịch" cô ta dựng lên để che giấu tội ác. Phẫn nộ trước tội ác của Thưa, người thân nạn nhân đã đốt hết ảnh có mặt cô này.

Việt Dũng - Lương Toán