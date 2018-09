Chiếc sim trong đống rác tố cáo kẻ giết thiếu nữ

Bốn tháng sau khi bị người yêu giết, vùi xác xuống hố, thi thể Linh chỉ được xác định khi nhân chứng nhặt được chiếc sim điện thoại ở hiện trường.

Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đăk Nông vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1995, thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) về hành vi sát hại người yêu là Chìu Mỹ Linh (sinh năm 1999, ngụ ấp Hồ Gió, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Theo chị Vòng Thị Kíu (sinh năm 1980, mẹ nạn nhân), do hoàn cảnh nghèo khó, gia đình lại có tới 6 người con nên Linh học dở lớp 8 rồi nghỉ. Linh được cha mua cho chiếc điện thoại cảm ứng, cô bé thường xuyên lên mạng chat, nhiều lần được cha mẹ nhắc nhở. Tuy nhiên, thiếu nữ đã không nghe lời mà còn tỏ ra bất cần, hay bỏ nhà đi chơi qua đêm. Tuổi còn rất nhỏ nhưng năm 2014, Linh đã yêu và thường xuyên dẫn bạn trai về nhà chơi, bất chấp lời khuyên răn của cha mẹ.

Đến 16h30 chiều 21/8/2014, anh Chìu Quây Lồng (sinh năm 1978, cha Linh) đi làm về, thấy con đang lúi húi bấm điện thoại, nhà cửa bừa bộn, mặt mũi mấy đứa em lại nhem nhuốc nên mắng vài câu. Không thèm trả lời câu hỏi của cha, Linh lầm lì bỏ đi. Một ngày sau, Linh mới về nhà ăn cơm trưa cùng gia đình. Lừa lúc cha mẹ nghỉ ngơi, thiếu nữ lấy chìa khóa và lên chiếc xe máy bỏ sang huyện Tuy Đức.

Tại đây, Linh gặp Tú và cùng nhau ra đồi thông thuộc địa bàn thôn 2 xã Quảng Tâm (gần nhà Tú) để tâm sự. Sau một hồi trò chuyện, Linh nói mình giận cha mẹ nên bỏ nhà đi, xin Tú cho ở lại một thời gian. Tú không chấp nhận yêu cầu, khiến hai người xảy ra xích mích.

Trong lúc cãi nhau, Tú vớ lấy nhánh thông bên cạnh đập mạnh vào đầu khiến người yêu gục xuống bất tỉnh. Thủ phạm lôi thi thể ném xuống hố sâu, lấy xe máy cùng điện thoại bỏ đi. Trên đường về, Tú tháo sim điện thoại vứt đi, ra tiệm sơn lại màu xe, dùng làm phương tiện đi lại. Khi gia đình hỏi, Tú lấp liếm rằng đi bốc vác, có ít tiền nên mua xe trả góp. Để che giấu cho hành động tội lỗi, Tú còn gắn biển số xe giả.

Mẹ nạn nhân kể lại sự việc.

Gần một tháng sau, ngày 20/9, thi thể mới được phát hiện khi cha của Tú cùng một người dân lên đồi thông tìm phế liệu thì ngửi mùi lạ bốc lên nồng nặc từ hố sâu. Khi lại gần quan sát, cả hai đã phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh nên trình báo công an.

Cảnh sát nhận thấy trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, thi thể lại phân hủy quá mạnh nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhận định nhiều khả năng đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh Đắk Nông đã cho khoanh vùng, rà soát những nghi phạm.

Trong khi đó, về phía gia đình nạn nhân, từ ngày Linh bỏ đi, vợ chồng chị Kíu liên tục nhắn tin, gọi điện. Hôm đầu tiên, chị Kíu yêu cầu con đưa xe về. Tuy nhiên, Linh trả lời rằng: “Con đang ở Tuy Đức. Mẹ mượn tạm xe ai đi, 3 ngày nữa con về”. Cũng từ đó, chẳng còn ai trong gia đình liên lạc được với Linh.

Trong thời gian vợ chồng chị Kíu ngược xuôi tìm con gái, đứa con trai đang học lớp 7 của anh Mai Văn Thao (sinh năm 1971, ngụ xã Quảng Tâm, gần hiện trường vụ án) vô tình nhặt được chiếc sim điện thoại của Linh bên đống rác đang cháy dở nên đem về dùng.

Khi thấy cuộc gọi, tin nhắn từ chị Kíu gửi cho Linh quá nhiều, con anh Thao liền cài đặt số điện thoại này vào danh sách hạn chế. Một thời gian sau, anh Thao lấy điện thoại của con kiểm tra nên phát hiện ra những tin nhắn tìm con từ số của chị Kíu nên chủ động liên lạc lại, cung cấp địa chỉ và thông tin cho gia đình.

Anh Thao cho biết: “Lúc con tôi khoe nhặt được sim điện thoại, tôi cũng không quan tâm. Về sau, tôi kiểm tra xem tình hình học hành, quan hệ bạn bè của con thế nào thì tình cờ đọc được tin nhắn và gọi lại cho chị Kíu. Gặp chị, tôi nói về xác chết hôm 20/9, nhưng không ai nghĩ rằng chủ nhân của cái sim này chính là thi thể ấy. Mọi người chỉ nghĩ rằng con gái chị Líu đang làm thuê làm mướn ở đâu đây”.

Từ thông tin anh Thao cung cấp, nghĩ con mình đang sinh sống, làm ăn tại địa phương này nên vợ chồng chị Kíu tìm đến, lên công an xã hỏi thông tin. Nghi ngờ người con gái mà đôi vợ chồng này đang tìm chính là nạn nhân đã chết trong đồi thông, ông Ngô Quang Trung, công an viên xã Quảng Tâm đã báo cáo lên cấp trên. Vợ chồng chị Kíu lập tức được đưa lên cơ quan công an nhận diện, nhận thấy áo quần và trang sức của con gái, họ mới biết nạn nhân chính là con mình.

Từ lời khai của vợ chồng chị Kíu cùng những tin nhắn còn lưu trong số điện thoại của Linh, lực lượng công an xác định nghi phạm là Tú. Ngày 31/12/2014, Tú bị công an áp giải để về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Trước những chứng cứ xác thực, Tú đã cúi đầu thừa nhận tội ác. Ngày 5/1, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh khởi tố bị can.

Việc con gái kết bạn, yêu đương trên mạng, vợ chồng chị Kíu không hề biết. Bởi vậy, cha mẹ nạn nhân không biết Tú là ai. “Tại công an, Tú khai quen và ngỏ lời yêu con tôi từ tháng 7/2014. Tuy nhiên nó chưa đến nhà và vợ chồng tôi không hề biết gì về hung thủ. Vì không nghe lời mà con tôi phải chết thảm, nằm cả tháng trời dưới hố sâu. Giờ tôi mong sao pháp luật nghiêm minh, trừng trị đích đáng tội ác của Tú”, mẹ nạn nhân cho hay.

Ông Ngô Quang Trung xác nhận: “Nghi phạm Tú chưa có tiền án tiền sự nhưng là thanh niên ham chơi, hay tụ tập nhậu nhẹt, bị công an đưa vào danh sách theo dõi. Khi phát hiện và khám nghiệm tử thi, công an không xác định được danh tính nên bàn giao lại cho UBND xã Quảng Tâm lo ma chay, chôn cất”.

Theo Pháp Luật Việt Nam