Chiếc kính vỡ tố tên trộm ôtô xuyên Việt

Kiểm tra ôtô vỡ kính lái, Công an Ninh Bình phát hiện tài xế trộm xe ở TP HCM, sau đó lái qua nhiều tỉnh thành gây án.

Ngày 16/10, Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Nam (29 tuổi, ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cùng tang vật là ôtô 4 chỗ cho Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Nguyễn Văn Nam cùng tang vật vụ án.

Trước đó, sáng 12/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Công an TP Tam Điệp phát hiện xe ôtô biển số TP HCM lưu thông qua khu vực phường Nam Sơn. Chiếc xe bị vỡ một bên kính lái khiến cảnh sát nghi vấn, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Người điều khiển ôtô lúc này là Nguyễn Văn Nam, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Bị mời về trụ sở làm việc, Nam khai chiếc xe do mình trộm cắp.

Theo nhà chức trách, ngày 6/10, Nam phát hiện ôtô của anh Trần Thanh Xuân (38 tuổi, ở Hóc Môn, TP HCM) đang đỗ ở xã Tân Lý Tây song chủ xe sơ ý không khóa, chìa đang cắm ở ổ nên anh ta đánh cắp rồi điều khiển xe chạy ra phía bắc. Khi đến xã Bình Sơn, huyện Khánh Dương (Khánh Hòa), Nam còn gây thêm một vụ trộm khi lẻn vào gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng lấy một điện thoại iPhone 5, nhẫn vàng cùng 100.000 đồng.

Sau đó, Nam điều khiển xe ra Ninh Bình để tiếp tục gây án thì bị công an bắt.