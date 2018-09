Chích điện giết vợ rồi tự sát vì ghen

Nghi ngờ cô vợ có tình mới nên đòi ly dị, Sang đánh và chích điện giết vợ rồi tự đâm mình nhiều nhát.

Ngày 11/11, Công an quận 9 hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi can Lê Quang Sang (35 tuổi) lên Công an TP HCM để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, vợ Sang).

Sang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Q.T

Sau nhiều ngày cấp cứu, Sang đã qua cơn nguy kịch và khai nhận quá trình gây án của mình. Người này cho biết lấy Hà khi cô còn là một thiếu nữ và họ đã có với nhau đứa con gái 10 tuổi.

Do vợ không có nghề nghiệp ổn định, Sang vừa hành nghề lắp đặt hệ thống điện công trình, dân dụng vừa kiêm luôn chân "cò" nhà đất. Kinh tế gia đình do một tay người chồng gánh vác.

Thời gian gần đây, Sang nghe nhiều người nói bóng gió về việc chị Hà có dính đến cờ bạc, nợ nần. Qua tìm hiểu, anh ta còn nghi ngờ vợ ngoại tình bởi quen biết nhiều đàn ông lạ, đồng thời luôn hối thúc chồng ly dị.

Nhiều lần gặng hỏi nhưng vợ không trả lời, chiều 3/11, Sang lôi vợ về phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) để “nói chuyện”. Sợ hàng xóm dị nghị, người này bật tivi to tiếng và bắt đầu tra hỏi chị Hà.

Một lúc sau đôi bên xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Sang lao vào đánh rồi lấy dây điện chích vào người vợ. Gây án xong, hung thủ sang nhà hàng xóm thông báo vợ mình đã tự tự rồi quay về dùng dao tự đâm mình 4 nhát vào ngực.

Khi mọi người chạy đến phòng trọ, phát hiện người chồng đang thoi thóp bên thi thể vợ nên đã đưa đi cấp cứu.

Quốc Thắng