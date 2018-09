Chị dâu bị em chồng cầm dao phay truy sát

Thấy em chồng cầm dao chạy xồng xộc vào nhà đuổi chém, bà Bưởi vội nhảy xuống sông trước nhà bơi sang bờ bên kia nhưng không thoát.

5h30 ngày 14/8, Phạm Văn Triều (53 tuổi), trú thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bất ngờ cầm dao phay sang nhà, đuổi chém trọng thương bà Lê Thị Bưởi (57 tuổi, chị dâu Triều), trú cùng thôn.

Theo công an xã Đông Mỹ, khi phát hiện em chồng cầm dao chạy xồng xộc vào nhà đuổi chém, bà Bưởi đã bỏ chạy, nhảy xuống sông trước cửa nhà để thoát thân. Người dân phát hiện sự việc nhưng không dám vào can ngăn vì Triều lúc này rất hung hăng. Bà Bưởi vừa bơi sang bờ bên kia, Triều vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi theo, chém nhiều nhát vào đầu, sau gáy và cánh tay.

Chỉ đến khi thấy chị dâu gục xuống đất, bất tỉnh, kẻ thủ ác mới dừng tay. Lúc này công an xã nhận được tin báo đã có mặt khống chế nghi can, thu giữ tang vật bàn giao cho công an thành phố Thái Bình; đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Người thân của nạn nhân và nghi can cho biết, mấy ngày gần đây, Triều có biểu hiện thần kinh không ổn định, giống người bị điên nên đi hỏi thầy bói. Thầy phán Triều bị “ma ám”. Sáng qua, vợ con nghi can này chưa kịp mua lễ về nhờ thầy trừ tà thì xảy ra sự việc.

Phạm Văn Triều có vợ và hai con. Con gái lớn đã lấy chồng, con trai út còn đang đi học. Hàng ngày, ông ta phụ vợ bán hàng ăn sáng tại nhà.

Do bị chém nhiều nhát vào vùng nguy hiểm, đến cuối giờ chiều cùng ngày, bà Bưởi vẫn đang nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.