Chém chết người yêu khi đang ngủ cạnh mẹ

Đang ngủ cùng mẹ và người yêu, Long bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào cổ khiến cô gái tử vong tại chỗ.

Chiều 12/6, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mai Hoàng Long (23 tuổi, trú thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu, Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi Giết người.

Trước đó, chiều tối 11/6, Long (đang học xây dựng tại trường Cao đẳng Phương Đông) cùng mẹ đến nhà cậu ruột ở thôn Thanh Bôi (xã Tiên Châu) trông nhà giúp. Người yêu của Long là Đỗ Thị Tường An (23 tuổi, trú thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu) cũng đến đây chơi và ngủ lại qua đêm. Mẹ Long nằm giữa con trai và cô người yêu.

Hung thủ Nguyễn Mai Hoàng Long tại cơ quan công an.

Khoảng 3h sáng 12/6, Long thức dậy, lấy con dao dài 80cm chém hai nhát vào cổ Tường An. Mẹ Long vùng dậy can ngăn nhưng bị nam thanh niên xô ngã, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào vai và cánh tay của người yêu đến khi nạn nhân gục chết tại chỗ.

Nghe tiếng la của mẹ Long, ông Mai Kiên Đảng (46 tuổi, hàng xóm nhà cậu Long) chạy sang, giữ hung thủ lại và điện báo công an. Tại hiện trường, thi thể cô gái với phần đầu gần đứt lìa nằm trên vũng máu. Long được đưa ngay về trụ sở công an.

Long khai, yêu An từ hồi cùng học THPT, hai bên gia đình đều biết. Cuối năm 2013, Tường An có thai nhưng cả hai đã chở nhau đi phá.

Thời gian gần đây, An làm tiếp rượu tại quán bar ở TP Tam Kỳ. Nghi ngờ An có người yêu mới và nghe đồn bạn gái hay đi nói xấu mình với hàng xóm nhưng mỗi lần gặp nhau lại tỏ ra quan tâm chăm sóc, Long nghĩ đó là sự giả dối nên nuôi ý định giết người yêu.

Con dao Long dùng để gây án.

Trong phút rùng mình sau hành động dã man, Long lý nhí nói: "Em còn thương bé An lắm, nhưng trong đầu em lúc nào cũng lởn vởn tưởng tượng cảnh An đi với người khác, vì có lần gọi điện mà An tắt máy giữa chừng, có cả giọng người đàn ông khác vang lên trong máy".

Người nhà cho hay tinh thần của Long thời gian gần đây không được ổn. Một tháng nay, Long bỏ học và luôn trong tâm trạng u uất, nặng nề. Thay vì đưa con đi khám bệnh, mẹ Long đã cho con điều trị, uống thuốc của "thầy cúng".

Đại úy Võ Văn Phong, điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cách đây 3 ngày, Long và An có rủ nhau ra Đà Nẵng thăm bạn. Thấy tâm trạng Long không tốt, An gọi taxi để cả hai cùng về thì bị Long tức giận vì nghĩ rằng An chơi khăm mẹ mình khi bắt bà phải trả tiền xe.

VnExpress