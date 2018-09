Chém 3 người bị thương vì giành bạn gái

Vừa thấy nhóm thanh niên đứng hóng gió ở bờ sông, Đức và gã bạn thân xông đến chém loạn xạ.

Sáng 11/2, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bắt khẩn cấp Mai Hữu Đức ở phường 7, TP Mỹ Tho để làm rõ nghi án chém 3 người bị thương.

Thanh niên 19 tuổi này khai, chiều 10/2, bạn thân là Nguyễn Quốc An (22 tuổi) ở phường 9, TP Mỹ Tho, đến rủ đi tìm người chém trả thù vì An vừa bị một nhóm thanh niên vây đánh sau khi tranh giành bạn gái. Dù không biết đối phương là ai nhưng Đức đã vác mã tấu nhảy lên xe cho An chở đi.

Đến bờ kè ven sông ở phường 1 (TP Mỹ Tho), bộ đôi thấy nhiều thanh niên đang ngồi hóng gió, trong đó có một người vừa mâu thuẫn với An. Cả hai lập tức dừng xe, lao đến rượt chém làm 3 thanh niên bị thương.

Ông Đoàn Văn Thanh - Trưởng Công an TP Mỹ Tho - cho biết sau khi vào bệnh viện băng bó vết thương, 3 nạn nhân đã xuất viện trong đêm 10/2. Công an đang truy bắt An.

Ngọc Huỳnh