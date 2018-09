Chân dài buôn ma túy để cung phụng... gái đẹp

Có dáng người cao ráo, Nga chỉ mê đắm những cô gái xinh đẹp. Để có tiền bao người tình, Nga lao vào con đường buôn ma túy.

Công an huyện Đức Hòa (Long An) liên tục nhận được tin báo từ quần chúng về những hành động bí ẩn của một “người đàn ông”, tướng mạo ốm yếu, cáo ráo, rất hào phóng với những cô gái trẻ đẹp. Theo người dân địa phương, thì cứ tầm khoảng 9h, người này ra khỏi phòng trọ, chạy xe đến các tụ điểm ăn nhậu, quán giải khát… trên địa bàn, nơi có các cô gái trẻ làm tiếp viên. Nếu không đến các tụ điểm đó thì tên này cũng chạy xe vòng vòng vào các nhà thân quen để tán tỉnh các em chân dài lọt vào tầm ngắm. Những người hàng xóm còn cho biết, người này rất hào phóng, sẵn sàng bỏ tiền triệu để “bo” cho mấy em, trong khi đó mình không có nghề nghiệp ổn định.

Qua rà soát lai lịch, các trinh sát biết được "người đàn ông" này là một... nữ giới tên Trần Thị Nga (sinh năm 1971, thường trú đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) mới về ở trọ tại xã Mỹ Hạnh Nam hơn một năm nay. Nga có dáng người dong dỏng, cao ráo, khuôn mặt xương xương y hệt một... đấng nam nhi nhưng toàn bộ giấy tờ của đều ghi rõ: “giới tính nữ”.

Tiếp tục theo dõi, các trinh sát biết thêm một thông tin là Nga rất mê gái đẹp. Nhiều cô gái trẻ ở vùng quê xã Mỹ Hạnh Nam, có cả các cô gái làm tiếp viên ở các nhà hàng, quán nhậu, quán giải khát trên địa bàn đều đã bị sập bẫy tình của Nga.

Để có tiền bao người tình, Nga lao vào con đường buôn bán ma túy.

Một cô gái trẻ làm tiếp viên ở một nhà hàng trên địa bàn cho biết: “Từ khi em quen biết với chị Nga tới nay được hơn 5 tháng, lúc nào em cũng được chị ấy lo lắng, chăm sóc thật chu đáo, như người tình vậy đó!”.

Chiêu thức tán gái của Nga là luôn dùng tiền để mồi chài các cô gái đẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian bên mất tiền, bên trao tình, những cuộc dan díu của Nga cũng nhanh chóng kết thúc bẽ bàng. Buồn vì nhiều mối tình tan vỡ, Nga rời TP HCM “phiêu bạt giang hồ” đến Long An.

Trong thời gian thuê trọ ở Ấp Mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam), Nga bắt đầu lân la làm quen với một cô gái mới 25 tuổi, quê Cà Mau. Cô gái này lên Đức Hòa ở trọ để đi làm công nhân, một thời gian sau chuyển sang làm tiếp viên.

Cô gái mà Nga “cua” được tại khu nhà trọ rất trẻ đẹp, trắng trẻo, tay chân mềm mại… đồng thời cũng rất biết cách “đào mỏ”. Cứ mỗi khi người tình trẻ đòi hỏi, Nga đều sẵn lòng cung cấp, có khi mua cho bộ đồ, chiếc nhẫn vàng. Thậm chí, Nga sẵn sàng chi tiền mua cả xe máy đắt tiền cho bồ trẻ.

Trước đó, để chứng tỏ mình là dân chơi, Nga tập tành sử dụng ma túy. Sau này, để giữ mác giàu có và luôn làm đẹp lòng em út, Nga lao vào con đường mua bán ma túy. Đầu năm, Nga bắt đầu đến huyện Hóc Môn, TP HCM mua heroin dạng cục của một người không rõ nhân thân, mang về phòng trọ phân ra thành nhiều tép nhỏ rồi bán cho con nghiện với giá 100.000 đồng một tép để kiếm lời. Nga bán phần lớn số heroin mua được cho con nghiện lấy tiền tiêu xài và bao gái, số ít còn lại để sử dụng.

Trong số con nghiện mua heroin, thường xuyên lấy hàng của Nga có Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1978) cùng trú tại Đức Hòa, ngoài ra còn có nhiều con nghiện khác ở các địa bàn lân cận.

Sau khi nắm rõ giờ giấc và các điểm hoạt động của tên Nga, công an huyện Đức Hòa quyết định phá án. Lúc 11h ngày 21/7, lực lượng trinh sát phát hiện Nga rời nhà trọ để lảng vảng trên đường tỉnh lộ 824 gần nhà. Nhận định nhiều khả năng Nga đang đi giao hàng cho con nghiện, trinh sát liền bí mật bám theo.

Đúng như dự đoán, ít phút sau, Hùng xuất hiện. Chờ cho hai tên tiến sát gần nhau, thực hiện việc mua bán, chỉ trong tích tắc, trinh sát tóm gọn Nga. Cùng lúc này, ở một hướng khác, công an ập tới bắt giữ con nghiện Hùng khi hắn định bỏ chạy. Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 2 tép heroin trên người của Nga, một điện thoại di động, gần một triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó Nga bị áp giải về nhà trọ. Tại đây lực lượng công an tiến hành khám xét chỗ ở, phát hiện hàng chục tép heroin được cất giấu rất cẩn thận ở các ngóc ngách trong phòng ngủ. Công an huyện nhanh chóng lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật và dẫn giải về trụ sở công an, tiếp tục điều tra mở rộng.

Khi Nga bị bắt, nhiều cô gái từng là nhân tình mới ngã ngửa”về danh sách người tình dài dằng dặc của chị Nga. Trong khi Nga chắc chắn đối mặt với những ngày bóc lịch về tội Sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, thì không ít em út cũng cuống cuồng, lo sợ bị “dính” HIV hay căn bệnh xã hội nào từ Nga truyền sang.

Theo Xa Lộ Pháp Luật