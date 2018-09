Cặp đồng tính nữ 'bén lửa tình' rồi rủ nhau đi cướp

My và Tiên yêu nhau sau những lần chat trên mạng rồi sống dạt trong các nhà nghỉ, khi hết tiền quay sang lừa, bán xe máy của bạn.

Ngày 10/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố bị can Nguyễn Hoàng My (21 tuổi, phường Dịch Vọng) và Nguyễn Thủy Tiên (16 tuổi, ở Hà Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong một lần đi chơi, My và Tiên quen nhau. Cả hai thiếu nữ này là người đồng tính nên cặp kè thành một đôi rồi thuê nhà nghỉ sống. Sau khi tiêu hết số tiền mang theo, My và Tiên tìm cách kiếm.

Nhớ đến một người bạn nữ sống ở quận Hai Bà Trưng, My và Tiên lừa để lấy chiếc xe máy của nạn nhân. Lấy lý do đi đón bạn, cả hai mượn xe máy của thiếu nữ này có cả đăng ký rồi mang bán được 10 triệu đồng. Chủ xe không thấy My và Tiên trả phương tiện đã điện thoại nhưng họ tắt máy, chuyển chỗ ở và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Cuối tháng 8 vừa qua, công an phường Dịch Vọng Hậu đã truy tìm được tung tích cả hai. Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan này đã chuyển lên công an quận Cầu Giấy xử lý theo thẩm quyền.

Một cán bộ điều tra chia sẻ, khi bị đưa về trụ sở, My và Tiên vẫn líu lo gọi nhau “chồng” xưng “vợ”. Trên cả quãng đường về cơ quan công an, cặp đồng tính này nắm tay nhau không dời. Trên cánh tay mỗi người còn xăm tên của người mình yêu.

Tiên (trái) và My tại trụ sở công an. Ảnh: Hoàng Việt.

My cho biết quen với Tiên trong những lần lên mạng chat. Sau nhiều lần chuyện trò qua lại, cả hai “yêu lúc nào không hay”. Gia đình My không khỏi bất ngờ trước việc cháu gái mình bị bắt về tội danh trên. My, cô gái mang gương mặt nam tính, vốn sinh trong gia đình hạnh phúc không vẹn toàn. Theo ông bà nội của My, do bố mẹ có thời gian dài sống ly thân nên tâm tính đứa cháu có những thay đổi.

My đang theo học tại một trường nghệ thuật ở Hà Nội, nhưng đã nghỉ sau tai nạn bị gãy chân. Theo bà nội cô gái 21 tuổi này, từ tai nạn đó, My có những thay đổi, cắt tóc ngắn và mặc đồ nam giới.

Gần đây, My đưa Tiên về nhà. Gia đình vốn biết con cháu mình lệch lạc về giới tính nên chấp nhận để hai đứa ăn chung, ngủ cùng. Song, Tiên không được gia đình “người yêu” thiện cảm vì còn ít tuổi nhưng xăm trổ đầy trên cơ thể, thái độ hỗn láo.

“Chúng tôi có khuyên giải đến ngăn cấm My nhưng chúng có nhiều nơi để gặp nhau”, bà nội của My nói. Riêng vê Tiên, cô bé này cũng có hoàn cảnh éo le khi bố mẹ ly dị. Tiên theo mẹ lên Hà Nội. Ít tuổi nhưng Tiên bướng bỉnh, thường xuyên bỏ đi chơi thâu đêm, suốt sáng. Người mẹ trẻ làm ở quán karaoke bất lực trước đứa con gái ương ngạnh.

Hoàng Việt