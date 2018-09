Cảnh sát Đồng Nai bao vây rẫy sắn, tìm kẻ bắn chết nữ sinh

Gần trăm cảnh sát bao vây rẫy sắn ở huyện Long Thành, phong toả các ngả đường, truy bắt gã đàn ông bắn nữ sinh tử vong tại nhà.

Cảnh sát Đồng Nai bao vây khu rẫy, tìm kẻ bắn chết nữ sinh

Khoảng 18h ngày 11/8, người dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Đồng Nai) nghe nhiều tiếng nổ lớn tại căn nhà ở ấp 11.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phước Tuấn.

Khi chạy đến, người dân phát hiện người đàn ông 34 tuổi ngụ tại địa phương cầm súng chạy ra ngoài, phóng về hướng xã Suối Trầu.

Trong nhà, nữ sinh lớp 11 bị thương nặng ở hai vị trí. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Căn nhà xảy ra án mạng là của bà ngoại thiếu nữ.

Xe của nghi can tại hiện trường. Ảnh: Phước Tuấn.

Lãnh đạo xã Bình Sơn cho biết lực lượng công an địa phương đuổi theo nghi can đã bị hắn bắn trả, may mắn không ai bị thương. Tại hiện trường cũng có nhiều vỏ đạn súng quân dụng.

Công an Đồng Nai huy động gần 100 người, bao vây khu rẫy sắn (khoai mì) cách hiện trường 800 m, truy bắt hung thủ. Các ngả đường xung quanh khu vực bị phong toả.

Cảnh sát giao thông được huy động, chặn các ngả tìm hung thủ. Ảnh: Phước Tuấn.

Phước Tuấn