Cảnh sát 141 giả chặn xe vi phạm giao thông 'xin' tiền

Với thủ đoạn giả danh cảnh sát 141, Bầu đã nhiều lần chặn xe của những người vi phạm luật giao thông để "xử phạt" từ 20 đến 50 nghìn đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Văn Bầu (24 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Dư (40 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (25 tuổi) về hành vi làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức.

Lê Văn Bầu tại cơ quan công an. Ảnh: A.T

Lê Văn Bầu (trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị công an bắt giữ ngày 11/4, khi đang áp sát đôi nam nữ để yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm này khai từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt giữ, đã giả danh cảnh sát 141 để thực hiện 9 vụ chặn xe người đi đường, chiếm đoạt tài sản.

Bầu chọn thời điểm gây án vào đêm khuya khi chặn những xe đi vào tuyến đường ngược chiều. Sau khi áp sát và yêu cầu người vi phạm luật giao thông dừng xe cho kiểm tra giấy tờ, Bầu "xin" từ 20.000 đến 50.000 đồng. Vật "hộ thân" cho anh ta phạm tội là giấy chứng nhận điều tra hình sự giả mang tên trung úy Lê Văn Phước, sinh ngày 19/2/1988, cấp bậc trung úy, nơi làm việc là cơ quan Cảnh sát 141 (Bộ Công an).

Công an thu giữ thẻ công an giả có ảnh Bầu mặc sắc phục, cùng một số giấy tờ liên quan. Bầu khai làm giả thẻ Công an 141 với giá 20.000 đồng bằng phương pháp Scan ảnh tại hiệu ảnh BoNI ở 25 đường Trần Cao Vân (TP Huế).

Mở rộng vụ án, Công an TP Huế bắt Nguyễn Thị Dư và Nguyễn Thị Hiền (cùng trú thị xã Hương Thủy), là người làm việc tại hiệu ảnh BoNI tin lời Bầu xưng là công an bị mất giấy tờ nên phạm vào hành vi làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức.

Ngọc Trường