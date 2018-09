Các kiểm lâm viên đều không biết tổ trưởng nhận hối lộ

Dù cùng tổ công tác và tham gia xử lý xe gỗ trái phép nhưng cả nhóm kiểm lâm đều khẳng định, 'không biết tổ trưởng nhận hối lộ khi nào'.

Ngày 5/8, Tổ công tác đột xuất của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tiếp tục làm việc với cán bộ và nhân viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 để xác minh nghi vấn nhận hối lộ 100 triệu đồng xảy ra hôm 1/8.

Nhóm cán bộ liên quan gồm các ông Nguyễn Xuân Vịnh, Lê Chí Thanh, Lê Nguyên Chất, Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Đình Chung, Lê Văn Hải tiếp tục bị yêu cầu giải trình chi tiết với đoàn thanh tra buổi bắt giữ xe gỗ vi phạm.

Tường trình với đoàn thanh tra pháp chế, các kiểm lâm viên đều khẳng định “không biết tổ trưởng nhận hối lộ khi nào” và hầu hết họ đều viện ra chứng cứ “ngoại phạm”.

Lê Đức Hải bị bắt quả tang đang nhận hối lộ của chủ gỗ 100 triệu đồng tại trụ sở.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 31/7, ông Lê Văn Hải, Đội phó Đội Kiểm cơ động số 1 nhận được nguồn tin báo qua điện thoại, có một xe tải đang vận chuyển gỗ quý hiếm trên quốc lộ 1A từ hướng Nam ra và chuẩn bị qua địa phận Thanh Hóa. Ông Nguyễn Xuân Vịnh sau đó được lãnh đạo đơn vị giao đi trinh sát về chiếc xe chở gỗ lậu này nhưng không phát hiện được.

6h30 ngày 1/8, tổ công tác gồm 6 kiểm lâm do ông Lê Đức Hải làm Tổ trưởng thay thế tiếp nhận công việc. Đến 9h cùng ngày, tại khu vực cầu sông Lý (thuộc địa phận huyện Quảng Xương) nhóm kiểm lâm phát hiện xe ô tô tải nói trên nên yêu cầu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra tổ kiểm lâm phát hiện, ngoài 22 m3 gỗ cẩm lai có đầy đủ hóa đơn chứng từ, trên xe còn có 20 tấm gỗ xẻ giáng hương (nhóm 1), tổng khối lượng hơn 1,5m3 không có hồ sơ được phép vận chuyển, ông Hải đã chỉ đạo lập biên bản và ông Vịnh được phân công ngồi trên xe gỗ để áp giải đưa về đội kiểm lâm cơ động số 1 xử lý. Lúc này trên xe có 3 người.

Về tới đội khoảng 11h, ông Hải cho các thành viên trong đội nghỉ ăn cơm trưa. Đến 15h chiều cùng ngày, nhóm kiểm lâm ra kiểm tra xe gỗ và chỉ đạo bốc hàng xuống để đo khối lượng. 20 thanh gỗ giáng hương không có nguồn gốc xếp trên cùng được ông Lê Văn Hải (Đội phó) và Lê Đức Hải (Tổ trưởng) yêu cầu đưa vào kho.

“Có mặt tại hiện trường lúc này có lái xe Lê Viết Mùi và hai người khác cùng đi vào phòng xử lý. Khoảng 18h30, tôi nghe tiếng hô trong cơ quan “có đánh nhau”, nên vội chạy từ khu nhà kho sang. Khi đến nơi thì thấy trên cầu thang đã đông cứng người, mọi người chạy lên thì bị công an khống chế. Khoảng 5 phút sau, tôi thấy công an đưa ông Hải xuống phòng xử lý”, ông Vịnh kể.

Viên kiểm lâm khai thêm, 30 phút sau ông mới được công an cho về phòng tắm giặt. Đến 2h sáng 2/8, ông Vịnh tiếp tục bị yêu cầu sang công an lấy lời khai. Ông Đỗ Đình Chung cũng tường trình “không biết gì” như ông Vịnh. Theo ông này, chập tối, ông đang tắm thì công an bất ngờ ập vào, họ yêu cầu ông tắm xong phải đứng yên trong phòng, cho đến khi được gọi xuống làm việc… Còn ông Lê Chí Thanh, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thế Vinh, Lê Văn Hải cùng khai, lúc này đang ra ngoài sân, đang đi vệ sinh cá nhân hoặc ở khu vực khác…

“Nghe báo cáo có xe tải chở gỗ hương trái phép, tôi giải thích cho ông Nguyên (chủ gỗ) hành vi vi phạm, cần xử lý theo quy định nhà nước. Sau đó tôi chỉ đạo ông Lê Đức Hải hoàn thiện hồ sơ ban đầu để giao cho cán bộ pháp chế tham mưu cho lãnh đạo xử lý. Chỉ đạo xong, tôi đi về phía bãi giữ xe, trong phòng chỉ còn anh Lê Đức Hải và ông Nguyên. Tôi chưa ra đến bãi xe thì bất ngờ nghe tiếng la hét rồi công an ập vào bắt giữ anh Hải đồng thời khám xét các phòng làm việc…”, ông Lê Văn Hải tường trình.

Hiện C48 chưa công bố lời khai chính thức của Lê Đức Hải, người này vẫn đang bị tạm giữ ở C48.

Đánh giá về thuộc cấp, ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa cho hay, "anh Hải là cán bộ trẻ, có năng lực, nhất là trong công tác đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép". Theo ông Hùng, Lê Đức Hải công tác tại đơn vị được bốn năm nay, chưa có vi phạm gì và mới được lãnh đạo bổ nhiệm chức danh trạm trưởng

Tuy nhiên theo xác minh, vào năm 2011, ông Lê Đức Hải từng bị kỷ luật do vi phạm quy định ngành trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, vào năm 2011, nhóm cán bộ thuộc Đội kiểm lâm cơ động số 1 (gồm ông Lưu Minh Hiệu, Lê Đức Hải , Nguyễn Hữu Hải, Vương Huy Tuấn) bị cáo giác có hành vi vòi tiền mãi lộ một xe chở gỗ biển số Bình Định.

Tuy nhiên kết luận thanh tra ban hành tháng 10/2011 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa xác định, “chưa đủ cơ sở khẳng định các cán bộ trên có hành vi vòi tiền mãi lộ”. Song cơ quan chủ quản cho rằng, các cán bộ kiểm lâm nói trên đã “vi phạm quy định của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định kỉ luật Lê Đức Hải hồi năm 2011.

Hội đồng kỷ luật Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa sau đó quyết định kỷ luật ông Lê Đức Hải (khi đó đang là kiểm lâm viên) với hình thức kỷ luật khiển trách, lý do cán bộ này đã phát ngôn thiếu nghiêm túc, không tôn trọng người khác, làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng kiểm lâm…

Ông Lê Minh Hiệu (phụ trách đội), ông Nguyễn Hữu Hải (kiểm lâm viên) cùng nhận hình thức cảnh cáo còn ông Vương Huy Tuấn (cán bộ pháp chế) nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Cả ba cán bộ có liên quan đến vụ việc nói trên sau đó đều bị điều chuyển công tác, riêng ông ông Lê Đức Hải vẫn được "ưu ái" giữ lại công tác ở Đội Kiểm lâm cơ động số 1.

Ông Lê Quốc Việt, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa lý giải, việc giữ ông Hải là do yếu tố khách quan. “Khi đó, đồng chí Hải mới chuyển công tác về Đội Kiểm lâm cơ động số 1 nên lãnh đạo nhất trí giữ lại để để bồi dưỡng thêm về đạo đức, chính trị và nghiệp vụ”.

Nguồn tin mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho hay, chiều nay Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48, Bộ Công an) vừa triệu tập thêm 8 cán bộ kiểm lâm ở Đội Kiểm lâm cơ động số 1 để làm rõ quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở gỗ.

Chân Nhân