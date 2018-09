Các hình thức xét xử nếu bác sĩ Tường khai gian

Theo điều tra, sáng 19/10, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông Tường làm chủ tại 45 đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực; đặt trước 50 triệu đồng. Ông Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 tiếng. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật... và tử vong. 23h cùng ngày, ông Tường cùng Khánh (17 tuổi) đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Chiếc xe máy của nạn nhân, Khánh bỏ lại ven đường cùng cả chìa khóa, túi xách, điện thoại. Đến hôm nay, sau hơn 10 ngày xác minh, cơ quan điều tra chưa tìm thấy xác nạn nhân Huyền. Giám đốc Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ đạo "phải tìm bằng được". Ông đánh giá đủ cơ sở tin rằng chị Huyền đã bị ném xuống sông theo lời khai của nghi can.