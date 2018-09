Ca sĩ nghiệp dư giết người yêu man rợ vì ngáo đá

Sau khi phê ma túy, Chính và cô gái cãi nhau kịch liệt. Hắn đã sát hại cô gái bằng nhiều vết đâm sâu.

Ngày 14/12, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ án giết người man rợ tại ngôi nhà biệt thự cho thuê số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là Đường Thị Hằng (sinh năm 1985, quê tại Lũng Nề, Ninh Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Hung thủ giết chết Yến chính là Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 1979, quê ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên). Hữu Chính là người yêu của Hằng.

Nạn nhân và hung thủ.

Theo một trinh sát Công an phường Ngọc Thụy, sáng 14/12 khi xuống hiện trường, các trinh sát thấy Chính đang ôm quần áo đi từ cầu thang xuống chuẩn bị lẩn trốn. Ngay lập tức Chính bị khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, cô gái bị chết trong tư thế gần như lõa thể, trên người có nhiều vết chém sâu. Công an thu giữ trong căn phòng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá. “Sáng nay khi được đưa về trụ sở Công an phường, Chính vẫn còn trong trạng thái ngáo đá”, một cán bộ Công an phường Ngọc Thụy cho biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chính đã có vợ và 2 con ở quê và hiện làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại đám cưới, quán bar ở Hà Nội.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.

Chính Thuê trọ tại tại số nhà 16, ngõ 68 phường Ngọc Thụy khoảng từ 4 đến 5 tháng nay. Anh ta có mối quan hệ phức tạp, từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ. Khoảng gần một tháng nay, Chính thường xuyên dẫn Hằng về phòng. Đêm 13/12, sau khi phê ma túy, hai bên xảy ra cãi nhau kịch liệt. Chính đã dùng dao đâm Hằng đến tử vong.

Một người dân sống gần ngôi nhà cho biết: “Chính nhìn bên ngoài hiền lành, nhã nhặn, đẹp trai lắm, không ai nghĩ nó có thể giết người dã man như thế”.



Chiều 14/12, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Chính đã được chuyển lên Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo An Ninh Thủ Đô