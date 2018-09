Bùa yêu bí ẩn khiến bé gái tự dâng hiến cho cụ ông U70

Cô gái khai nhận, sau khi nhận lá bùa yêu từ tay cụ ông hàng xóm, luôn cảm thấy nhớ nhung, thèm muốn trong người.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tuyên phạt bị cáo Kê Thanh Lan (67 tuổi, dân tộc Cơ Tu, ngụ xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) mức án 36 tháng tù, vì hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là em Hồ Thị Mây (16 tuổi) hàng xóm của thủ phạm.

Tại phiên tòa, ông Lan khai, vợ mất sớm, sống cảnh cô đơn nên ông sớm để mắt tới chị hàng xóm cũng sống đơn thân cùng mấy đứa con. Ông Lan thường qua lại chuyện trò với thiếu phụ này. Một hôm, ông mạnh dạn đề nghị chị hàng xóm dọn đến cùng ở chung với ông. Ông có lương hưu sẽ đảm bảo được cuộc sống cho cả mấy mẹ con nhưng chị này không đồng ý, ông Lan lầm lũi trở về.

Mấy hôm sau đó, ông Lan đang luộc trứng thì thấy cô con gái 16 tuổi của chị này tên Mây lấp ló bên nhà. Ông rủ qua nhà ăn chung, cô bé liền nghe theo. Không hiểu lý do gì, cô bé buột miệng nói với người đàn ông vừa bị mẹ mình từ chối: “Mẹ em không thích thì em thích”. Được lời như cởi tấm lòng, người đàn ông tuy đã ở mép tuổi 70 dắt tay cô bé xuống gian bếp, nơi có chiếc chiếu đã trải sẵn… Sau “lần đầu” đó, cặp đôi này còn thực hiện nhiều lần “yêu đương” khác.

Cô gái cho rằng, chiếc bùa yêu bí ẩn đã khiến mình thiếu suy nghĩ. Ảnh minh họa

Khi phát hiện bụng con to ra, mẹ cô bé hoảng hốt đưa Mây đến bệnh viện. Người mẹ không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ thông báo Mây đang mang thai tháng thứ 5. Tra hỏi con, chị té ngửa trước sự thật oái oăm, tác giả cái bào thai trong bụng con là lão hàng xóm mà mình từng từ chối.

Cái thai đã quá lớn, không biết làm sao, hai mẹ con ngậm ngùi chờ đợi đứa trẻ ra đời. Người mẹ càng đau khổ hơn khi nghi phạm chối bỏ trách nhiệm. Cái thai lớn dần lên và lúc con gái chị sinh nở nuôi con, ông Lan cũng không quan tâm hay làm nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa bé.

Người mẹ làm đơn tố cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện A Lưới đã ra Quyết định trưng cầu giám định ADN tại Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng. Kết luận giám định cho hay: đứa bé do bị hại sinh ra là con đẻ của Mây và Kê Thanh Lan với xác suất 99,9999%.

Trước phiên tòa diễn ra vào tháng 9, bị cáo và bị hại (có mẹ làm giám hộ) đã thuật lại quá trình “yêu đương”. Bị hại kể, đã cùng bị cáo yêu nhiều lần, không nhớ hết, lúc ngoài suối, lúc trên rẫy, khi trong bếp nhà ông Lan. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận quan hệ 4 lần với bị hại và quả quyết hai bên tự nguyện chứ không có ép buộc.

Phiên tòa nóng lên khi đến phần lời khai của cô gái. Mây khai, sau lần đầu hai người “quan hệ”, ông Lan đưa cho cô bốn chiếc lá gì đó cô không rõ. “Không biết vì sao, sau khi nhận lá, tôi thấy nhớ ông ta vô cùng, có gì đó cứ thúc đẩy, nóng trong lòng như lửa đốt, nên mới phải nhiều lần tự tìm đến ông ta chủ động đòi 'yêu đương'. Có như thế thì tôi mới bớt rạo rực trong người”, bị hại khai.

Cả khán phòng ồ lên. Nhiều người dự phiên tòa xì xào đặt câu hỏi nghi vấn, hay mấy chiếc lá bị cáo đưa cho bị hại là bùa yêu. Tòa yêu cầu bị cáo giải thích. Ông này tỏ vẻ lúng túng, rồi nói: “Tôi cũng không biết mấy chiếc lá đó là lá gì, chỉ biết của vợ để lại”.

Núi rừng A Lưới còn nhiều điều bí ẩn.

Trong khi đó, Mây vẫn quả quyết rất nhiều lần ăn nằm với ông lão chứ không phải chỉ 4 lần như bị cáo khai. Mây cũng thừa nhận có những lúc cô chủ động, không hiểu nổi mình. Tuy nhiên, nhiều lần ông Lan làm ám hiệu rủ rê cô.

Hai nhà chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Giữa ông Lan và Mây có quy định, khi nào ông Lan ở nhà một mình, ông sẽ dùng chiếc chổi có cán dài hất về bên tay phải. Cô nhìn thấy ám hiệu an toàn, sẽ sang, hai người tình tự trong bếp. Khi nào ông dùng chổi hất về bên tay trái, tức lúc đó nhà ông có con cháu ở nhà, là tình huống nguy hiểm không thể gặp gỡ.

Tòa nhận định, hậu quả của hành vi bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người. Tuy nhiên tòa cũng xem xét áp dụng cho bị cáo những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuyên phạt bị cáo Lan 36 tháng tù giam, hàng tháng Lan nộp tiền cấp dưỡng nuôi con 500.000 đồng. Thời gian tính từ tháng 9 năm nay cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

Phiên tòa kết thúc, để lại bí ẩn bùa yêu của ông lão Cơ Tu 67 tuổi. Có ý kiến cho rằng, bùa yêu không có thật, trong vụ án này cả hai người đều lệch lạc, hạn chế trong suy nghĩ nhận thức, không được giáo dục giới tính, nên mới xảy ra câu chuyện buồn.

Theo Pháp Luật Việt Nam