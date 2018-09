'Bóng ma' dâm đãng trong vườn cao su

Một 'yêu râu xanh' không chỉ hãm hiếp mà còn cướp tài sản của nạn nhân trong suốt 6 năm, gây ra nỗi khiếp sợ cho các phụ nữ.

Một ngày đầu tháng 3/2005, thiếu tá Trịnh Tuấn Toàn, Phó giám đốc Trung tâm Giám định Sinh học pháp lý (Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an) tiếp một đoàn cán bộ Công an tỉnh Bình Dương ra Hà Nội mang theo hai túi hiện vật. Thiếu tá Toàn lập tức bị thu hút ở túi hiện vật thứ 2 đựng một mẩu thịt nhỏ, tai của nghi phạm vụ án.

Sau gần một tuần tỉ mỉ phân tích 2 mẫu vật, ngày 10/3/2005, kết quả thu được hoàn toàn khác với kẻ nghi vấn mà công an Bình Dương đặt ra. Khi nhận kết quả, thượng tá Trần Văn Chính, công an tỉnh Bình Dương, không giấu được vẻ mặt thất vọng vì hung thủ của vụ án mà các anh đang đau đáu tìm kiếm vẫn chưa “lộ” mặt.

Khu rừng nơi Điền thường gây án.

Theo hồ sơ cảnh sát, từ năm 2001 đến 2005, hàng loạt địa bàn các xã giáp ranh như Phú Mỹ, Định Hòa (thị xã Thủ Dầu Một), Thới Hòa, Hòa Hội (huyện Bến Cát) và Tân Vĩnh Hiệp, Phú Chánh (huyện Tân Uyên) xảy ra hàng loạt vụ cướp và hiếp dâm cùng một thủ đoạn. Thủ phạm lợi dụng trời tối, vắng người tại các đoạn đường mòn trong các khu rừng cao su để rình rập những phụ nữ đi một mình rồi lao ra khống chế, đưa vào khu vực vắng giở trò đồi bại và cướp sạch tài sản của họ.

Ngày 5/12/2004, chị Tâm đi xe máy đến ấp 4, xã Phú Mỹ thì bị một thanh niên nhảy ra khống chế, tát liên tiếp vào mặt. Hắn lôi chị vào vườn cây gần đó, giật sợi dây chuyền, hoa tai cùng nhiều tài sản rồi cưỡng hiếp mặc nạn nhân van xin. Nạn nhân chỉ nhớ hung thủ trùm kín mặt bằng áo sơ mi và để hở hai mắt.

Một tuần sau, một phụ nữ khác gặp nạn, kẻ gây án dùng thủ đoạn tương tự. “Yêu râu xanh” lấy điện thoại, tiền, vàng của nạn nhân rồi cưỡng hiếp.

Công an tỉnh đã lập chuyên án 141.HC để truy bắt hung thủ. Hàng chục mũi trinh sát được tung vào cuộc điều tra, mũi chủ công do thượng tá Trần Văn Chính chỉ huy trực tiếp mai phục tại các vườn cao su khả nghi.

Trái với những tên tội phạm thường “nằm im” nghe ngóng khi biết cơ quan điều tra truy xét gắt gao, kẻ này liên tiếp gây án. Cuối tháng 12/2004, một nạn nhân 13 tuổi cũng bị tên này hãm hại. Bé gái này được người nhà tìm thấy khi hơi thở thoi thóp, người không mảnh vải.

Đầu năm 2005, chị Nguyên đang làm việc ở rừng cao su cũng bị kẻ lạ mặt tấn công, cướp dây chuyền vàng rồi cưỡng hiếp. Nạn nhân kiên quyết chống trả và cắn đứt một mẩu tai của hung thủ.

Ngay sau đó, gần 20 kẻ nghi vấn được sàng lọc và triệu tập tại cơ quan công an đều là những người bị sứt một bên tai. Trong đó có Ung Văn Vui (48 tuổi, ở ấp An Hòa, Hòa Hội, Bến Cát, Bình Dương) bị sứt một bên tai phải. Gã này tự nhận là hung thủ của các vụ án trên. Lúc đó, tổ công tác tưởng rằng chuyên án đã kết thúc, song kết quả giám định không trùng khớp với kẻ nghi vấn này.

Từ khi quay lại Bình Dương, thượng tá Chính đã có buổi làm việc với “nghi can” Ung Văn Vui. Trước câu hỏi: “Anh có phải là hung thủ thật sự của hàng loạt vụ án cướp của, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn vừa qua không?”. Nghi can Ung Văn Vui gật đầu thú nhận: “Tôi làm đó, tôi là thủ phạm, các anh cứ bỏ tù tôi đi”. Khi bị đấu trí, người đàn ông trung niên này mới cho rằng, nhận bừa là thủ phạm.

Ông ta giải thích, do bị vợ cắn tai nên bất mãn, chán đời muốn vào tù để vợ phải xin lỗi mình. Các trinh sát lại phải tiếp tục truy xét nghi can. Khi các mũi trinh sát vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ truy tìm, 3h sáng 4/4/005, lực lượng tuần tra ở khu vực 4.200 ha rừng cao su ở huyện Tân Uyên phát hiện một thanh niên đang đi lang thang trong khu vực không có giấy tờ tùy thân.

Tại trụ sở công an, anh ta khai là Nguyễn Văn Điền (28 tuổi, ở ấp 4, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), làm nghề lao động tự do. Điền khai nhận phần tai bị sứt là do tai nan lao động. Với những lời khai quanh co, có dấu hiệu che đậy tội lỗi, lãnh đạo công an tỉnh đã ra Hà Nội giám định lần thứ hai với mẩu tai thu được. Chân tướng kẻ gây án Nguyễn Văn Điền bị lật tẩy.

Theo An ninh Thủ đô