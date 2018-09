Bỗng dưng bị chém lúc nửa đêm

Đang ngủ, hai anh em ruột bị một kẻ xông vào nhà, vung mã tấu chém tới tấp làm cả hai bị thương nặng.

Ngày 21/1, Trung tá Lê Bửu Lộc, Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, công an thành phó đang truy bắt hung thủ đã xông vào nhà, dùng mã tấu chém hai anh em ruột Đặng Kim Hà (25 tuổi) và Đặng Kim Hoàng (29 tuổi), trú tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh vào lúc 0h ngày 20/1.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Đặng Thị Kim Hương, em gái hai nạn nhân cho biết, thời điểm trên, khi cả gia đình đang ngủ đột nhiên có một kẻ đạp tung cửa, xông vào nhà. Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã vung mã tấu chém tới tấp về phía hai anh trai của chị Hương.

Ngay khi thấy anh Hà bị chém, anh Hoàng định xông vào can ngăn nhưng thấy hắn hung hãn quá nên nói: “Sao mày chém em tao?”, thì tên này gằn giọng: “Tao cho hai anh em chúng mày về chầu trời”. Vừa dứt lời, tên này vung mã tấu chém thẳng vào vai anh Hoàng. Hoàng giơ tay đỡ liền bị chém vào tay. Hoàng lảo đảo chạy, liền bị hắn đuổi theo, chém vào vai, gục ngã.

Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát. Ít phút sau, hai nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 5h ngày 20/1, anh Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Nạn nhân Đặng Kim Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bác sĩ Lê Hữu Hải, Khoa Phẫu thuật, gây mê, hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Hoàng bị một vết thương ở cổ dài khoảng 25cm, đứt gần như toàn bộ cơ cột sống bên trái, tổn thương đám rối thần kinh cánh tay bên trái. Vết thương này đi sâu tới thân đốt sống; xương sườn bị đứt làm 2 đoạn ở vị trí sát cột sống. Ngoài ra, bệnh nhân còn có một vết thương ở mu tay phải, lộ gân.

“Do bệnh nhân bị vết thương rất nặng nên ca phẫu thuật kéo dài từ 9h40 đến 13h20 cùng ngày. Hiện chúng tôi đang theo dõi sức khỏe bệnh nhân Hoàng sau mổ. Nếu ổn định bệnh nhân sẽ được chuyển đến Khoa Ngoại Cột sống điều trị, theo dõi”, bác sĩ Hải cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, do bị nhẹ hơn nên sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu, anh Hà đã được phẫu thuật nối lại cánh tay trái, hiện sức khỏe đang có tiến triển tốt.

Theo Trung tá Lê Bửu Lộc, đến thời điểm này, lực lượng điều tra đã xác định được hung thủ ra tay với hai anh em Đặng Kim Hoàng và Đặng Kim Hà là Nguyễn Đức Tây (22 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh). Tây có nhiều tiền án, tiền sự và mới ra tù cách đây không lâu.

“Một mặt chúng tôi truy nóng hung thủ, mặt khác phối hợp với cơ quan pháp y tiến hành giám định tỷ lệ thương tật cho các bị hại để có căn cứ khởi tố vụ án. Ngay trong ngày 20/1, cơ quan điều tra đã mời cơ quan pháp y tỉnh tiến hành giám định tỷ lệ thương tật cho bị hại Đặng Kim Hà, còn trường hợp bị hại Đặng Kim Hoàng sau khi giải phẫu, đang nằm hồi sức cấp cứu nên chưa thể giám định được tỷ lệ thương tật”, trung tá Lộc nói.

Người nhà nạn nhân cho biết nguyên nhân vụ trọng án xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tối 19/1, khi Hoàng và Hà đang đi xe máy trên đường, đoạn gần nhà mình thì bị Tây chặn lại. Thấy hành động ngang ngược của tên này, anh Hà nói: “Có chuyện gì vậy?” thì Tây nói: “Tao thích làm gì tao làm!”.

Sau đó Tây dùng tay đánh anh Hà thì được anh Hoàng can ngăn, Tây bỏ đi. Sau đó, hai anh em Hoàng và Hà về nhà ngủ, không ngờ đến đêm thì bị Tây mang theo mã tấu, xông vào nhà chém. Ở địa phương, nhiều người dân đã bị Tây vô cớ hành hung và ở khu phố nơi Tây sinh sống ai cũng sợ hắn.

Theo Báo Khánh Hòa