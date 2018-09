'Bơm mặt' để hút khách mua dâm

Để nhan sắc lung linh hơn, kiếm được nhiều khách mua dâm, Phương đi phẫu thuật hút mỡ ở vùng đùi để "bơm" lên mặt.

Trần Thị Phương (23 tuổi) đang bị tạm giữ tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Phương là nghi can trong vụ án chụp ảnh khiêu dâm đăng trên trang web đồi truỵ để “câu khách” do Nghiêm Xuân Quân (26 tuổi) cầm đầu.

So với những bức hình "nóng bỏng" tung trên mạng, bên ngoài nhìn Phương khác hẳn. Thần sắc nhợt nhạt, cặp mắt bé cùng dáng mặt nhỏ, Phương giải thích "hết son phấn thành ra vậy”.

Phương với hai "dấu vết" thẩm mỹ trên gò má và thời gian sau đó một tuần. Ảnh: Việt Dũng

Phương tâm sự đầu tháng 10 vì gương mặt hơi “choắt” nên bạn bè khuyên làm phẫu thuật. Được mọi người mách phương pháp “bơm mỡ tự thân” đảm bảo nét tự nhiên nên cố dành dụm tiền để “đổi mới gương mặt”. Cô đến một trung tâm thẩm mỹ, hút mỡ vùng chân rồi bơm lên mặt. “Trước mặt em nhỏ lắm, giờ nhìn căng, tự nhiên hơn nhiều”, Phương chia sẻ và cho hay đến giờ chân vẫn đau phải đi cà nhắc.

Có được gương mặt “mới”, việc đi khách của Phương cũng suôn sẻ hơn. Theo cơ quan công an, không chỉ làm gái mại dâm, Phương còn môi giới. Cô ta đi khách một lần “tàu nhanh” giá 800.000 đồng. Khi môi giới Phương thu tới 500.000 đồng, trả cho "đồng nghiệp" chỉ 300.000 đồng.

Về mối liên hệ với Quân, Phương khai quen trong một lần vào quán Internet lúc đêm muộn. Khi thân mật, Phương biết Quân thường chụp ảnh rồi đưa lên một trang web đồi truỵ có máy chủ ở nước ngoài. Thời điểm đó ít khách, lại phải bon chen với những cô gái khác có nhan sắc hơn mình, Phương nhờ Quân chụp hình khỏa thân để tiếp thị.

Phương cùng Quân đến một khách sạn để “sáng tác”. Những cô gái khác khi chụp chỉ lấy từ phần cổ xuống, còn Phương lấy cả mặt và cơ thể. “Mặt em hơi nhỏ nên Quân tư vấn chụp hơi nghiêng, gần để nhìn to hơn”, Phương nói và cho biết trả cho Quân một triệu đồng tiền công chụp hôm đó. Cùng với việc đăng hình lên mạng, Phương không quên “ghi chú” giá cả, số điện thoại để khách liên lạc.

Một điều tra viên cho biết, Phương bán thân và môi giới mại dâm khoảng 3-4 năm. Không chỉ bán dâm ở Hà Nội và một số tỉnh khác trong nước, Phương còn sang Singapore “hành nghề”. Có chuyến xuất ngoại dài đến một tháng.

Hành vi môi giới của Phương bị cảnh sát phát hiện vào rạng sáng 23/10 khi bắt quả tang gần 10 đôi nam nữ đang chuẩn bị mua bán dâm. Các cô gái khai được Quân, Phương môi giới và đã thuê Quân chụp ảnh "mát mẻ" đăng trên trang web đồi trụy.

Cơ quan chức năng đang mở rộng hành vi môi giới của Phương, xác định số tiền thu lợi bất chính để có căn cứ xử lý. Cũng như Phương, Quân đang bị bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Việt Dũng