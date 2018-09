Bộ ba sắm ôtô tải đi bắt trộm chó

Trong gần nửa tháng, 3 người đàn ông ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đánh ôtô tải mang đồ nghề qua địa bàn huyện kế bên bắt trộm hàng chục con chó.

Ngày 1/6, công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Công Hảo (31 tuổi), Nguyễn Hữu Bằng (30 tuổi) và Cao Tiến Triển (29 tuổi) cùng trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm Hảo và đồng phạm.

Tài liệu công an xác định trung tuần đầu tháng 5 vừa qua, các hộ dân ở địa bàn xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ) và phụ cận liên tục trình báo mất trộm chó vào ban đêm.

Lập chuyên án đấu tranh, nhiều trinh sát mật phục tuần tra trong đêm tối để tìm hiểu quy luật gây án của nghi phạm. Đêm 12/5, xác định hai người đàn ông chạy xe máy kẹp một bao tải chạy tới dốc Truông Dong, địa bàn khối 1 (thị trấn Tân Kỳ), cảnh sát khép vòng vây.

Khi nghi phạm vừa mở bao tải tuồn 6 con chó lên thùng xe tải thì cảnh sát từ ba hướng ập tới khống chế Hảo - Bằng và Triển. Tang vật thu giữ gồm 6 con chó, một bộ kích điện, 4 lồng sắt, mã tấu và kiếm.

Khai với nhà chức trách, bộ ba cho biết ban ngày chúng dùng xe máy lượn trên các tuyến đường để thám thính địa bàn nào có nhiều chó để ban đêm ra tay.

Chiếc ôtô tang vật trong vụ án.

Chúng phân chia nhiệm vụ cho Hảo hàng đêm lái xe tải tới một địa điểm vắng người đỗ, chờ Bằng và Triển chạy xe máy tìm chó để ra tay chích điện rồi bỏ vào bao tải. Hàng sau khi được tập kết sẽ đưa tới một điểm thu mua ở địa bàn huyện Yên Thành bán.

Tổng cộng, nhóm nghi phạm đã thực hiện trót lọt 20 vụ, bắt hàng chục con chó.

Anh Thư