Bí tiền tiêu, nam sinh 9X chặn xe cướp của

Chơi bời dẫn đến nợ nần, nam sinh lớp 12 ra phố chặn xe cướp tài sản lấy tiền trả nợ.

Ngày 10/6, Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng nghi can Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi, trú xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mai Hà.

Trước đó, do đua đòi chơi bời nên Dũng nợ nần nhiều người khoản tiền lớn, không có tiền trả nợ, nam sinh đi xuống thành phố Thanh Hóa với ý định cướp tài sản, mục tiêu của tên cướp tuổi teen là các học sinh phổ thông.

Một ngày cuối tháng 5, Dũng chặn xe của một học sinh lớp 11 trường THPT Lam Sơn (TP Thanh Hóa) cướp giật một chiếc túi bên trong có một điện thoại di động trị giá 4 triệu đồng. Ít ngày sau khi gây án tên này bị cảnh sát bắt giữ.



Cơ quan điều tra cho biết, thời điểm gây án, Nguyễn Văn Dũng hiện là học sinh lớp 12, trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Lam Sơn