Bị nhóm bạn đánh chấn thương sọ não vì tranh trả tiền nhậu

Thấy anh Nghĩa tranh trả tiền chầu thịt chó, ba thanh niên Hà Tĩnh dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh này vì cho rằng bị xem thường.

Bản án ngày 16/8 của TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết khoảng 14h ngày 10/1, Nguyễn Văn Quỳnh, Trần Đình Nhật (20 tuổi), Trần Văn Côn (18 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lĩnh) ngồi uống rượu tại quán thịt chó ở xã Cẩm Lộc. Một lúc sau, Trần Văn Vũ và Nguyễn Tiến Nghĩa (23 tuổi) đến góp vui.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: Hùng Lê.

16h cùng ngày, sau khi ngà say, Nhật và anh Nghĩa tranh nhau trả tiền. Sau một hồi giằng co, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cho rằng anh Nghĩa đòi trả tiền là xem thường bạn mình, Quỳnh lấy vỏ chai bia lao vào đánh. Khi mọi người can ngăn, anh Nghĩa lên xe máy bỏ về.

Đi được một đoạn, anh Nghĩa ấm ức quay trở lại quán hỏi nhóm của Nhật tại sao mình có nhã ý trả tiền mà còn bị đánh. Thấy vậy, Nhật, Côn và Quỳnh lập tức xông vào đấm, đá, dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh này khiến nạn nhân bị thương nặng, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 34%.

HĐXX tuyên phạt Nhật 3 năm 9 tháng tù giam; Quỳnh 3 năm 6 tháng; Côn 2 năm 6 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích. Theo nhà chức trách, sau khi gây án, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 150 triệu đồng.