Bị ném xác xuống sông vì lỡ khoe nhà có tiền

Đạt lỡ miệng nói về một khoản tiền lớn gia đình đang gửi ở ngân hàng khiến người bạn thân nổi máu tham, xuống tay tàn nhẫn.

Ngày 12/3, Nguyễn Kim An (19 tuổi, ngụ Bình Thuận), kẻ tình nghi trong vụ án sát hại, ném xác nam sinh Lưu Vĩnh Đạt (tự "Chẩy", 18 tuổi ngụ quận Bình Tân, TP HCM, là học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6) đã khai báo tại cơ quan điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Theo đó, An cho biết thuê nhà trọ tại phường 4, quận Tân Bình để ở cùng bạn bè và anh chị. Vốn học cùng Đạt tại một trung tâm dạy phần mềm, cả hai chơi với nhau khá thân. Do túng thiếu, An nhiều lần cầm cố laptop, xe máy... và thường nhờ Đạt chở đi học. Thỉnh thoảng, An cũng đến nhà Đạt để mượn máy tính học tập.

Tối 26/2, Đạt nói với gia đình đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 nhưng thực chất là đến nhà An chơi. Trong lúc trò chuyện, Đạt nói về một khoản tiền lớn mà gia đình đang gửi ở ngân hàng. Nghe vậy, An nảy sinh ý định bắt cóc bạn thân để tống tiền. Hắn lấy 6 viên thuốc an thần bỏ vào nước cho Đạt uống.

Chiếc áo học sinh và sợi dây chuyền giúp gia đình nhận dạng thi thể con trai bị giết.

Sau khi “trúng thuốc”, Đạt mê man, giãy dụa liền bị An trói gập gối lên đầu. Đang chuẩn bị dọn nhà đi nơi khác, có sẵn nhiều bao tải, An lấy 2 cái bỏ Đạt vào rồi vác xuống lầu. Khoảng 21h30, anh ta dùng xe của Đạt, chở bao tải đến cầu Phú Mỹ ném xuống sông.

Sau khi gây án, An lấy sim điện thoại của Đạt đánh lạc hướng gia đình nạn nhân. Sau đó hắn tuyên bố đã bắt cóc Đạt, buộc gia đình phải đưa 600 triệu đồng nếu không sẽ giết con tin. Sự việc được gia đình Đạt trình báo với công an quận Bình Tân, nơi họ cư ngụ.

Đến chiều 4/3, bảo vệ Cảng Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận Đông, quận 7) phát hiện thi thể Đạt đang trong quá trình phân hủy. Ba ngày sau, cha mẹ Đạt nhận ra xác con trai qua sợi dây chuyền kim loại đen gắn hình phật Di Lặc màu xanh ngọc và một số đặc điểm khác.

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM xác định An là nghi phạm chính nên đã tiến hành bắt giữ. “An khai lúc ném bao tải xuống sông, Đạt chưa chết. Khám nghiệm tử thi, chúng tôi tìm thấy nhiều bùn đất trong phổi nạn nhân”, Thiếu tướng Minh cho biết.

Do hiện trường là căn nhà trọ đã bị chủ nhà đập bỏ nên cơ quan điều tra chưa thu thập được dấu vết. Khám xét nơi ở mới của An, cảnh sát thu được chìa khóa và chiếc xe máy của nạn nhân.

"Từ những chứng cứ vật chất này cùng với lời nhận tội của An có thể thấy nghi can có dấu hiệu của tội Giết người và Cướp tài sản. Tuy nhiên, đây chỉ là bước điều tra ban đầu, còn rất nhiều nghi vấn cần phải được làm rõ như: nạn nhân không quá nặng nhưng chỉ một mình An bê bao tải xuống cầu thang xoắn là điều đáng ngờ. Thời điểm đó khoảng 21h30, lẽ nào không ai nhìn thấy", ông Minh nêu nghi vấn và cho hay "không loại trừ khả năng hung thủ có thêm đồng phạm".

Tướng Minh khẳng định công an quận Bình Tân đã làm đúng quy trình.

Về việc gia đình nạn nhân cho rằng đã trình báo việc Đạt bị bắt cóc, tống tiền nhưng vì cảnh sát tắc trách nên cậu mới bị sát hại, tướng Minh cho biết: "Qua xác minh, Công an quận Bình Tân đã làm đúng quy trình".

Theo ông Minh, khi nhận trình báo, cả Công an quận Bình Tân và vợ chồng anh Nguyên đều có chung nhận định "có thể việc tống tiền là giả" bởi Đạt từng bỏ nhà đi bụi. Sau khi nhận trình báo, đơn vị này đã làm rất nhiều việc, thậm chí cử người đi Quảng Ngãi để xác minh, nắm rõ các mối quan hệ của gia đình... phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân cũng hướng dẫn gia đình cách thương lượng, giữ bí mật... để đối phó với bọn bắt cóc nhằm kéo dài thời gian để tìm cách cứu con tin. Tuy nhiên, do An thân thiết với gia đình anh Nguyên nên đã phần nào dò hỏi và biết được kế hoạch này.

"Ngoài ra, theo khai nhận của hung thủ, hắn đã ném Đạt xuống sông từ tối 26/2, đến 7h hôm sau mới nhắn tin đe dọa đòi tiền chuộc. 3 tiếng sau đó, tức 10h ngày 27/2 gia đình nạn nhân mới trình báo. Như vậy, nếu bảo công an tắc trách để nạn nhân bị sát hại là không chính xác. Hiện chúng tôi chưa quy trách nhiệm cho ai bởi lời khai của An có nhiều nghi vấn. Không loại trừ tên này có đồng phạm đã giúp sức giữ con tin để tống tiền nên cảnh sát đang điều tra thêm nhiều nghi can khác mới có thể kết luận”, tướng Minh nói.

