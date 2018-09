Bí mật tiền tỷ trong đế những chiếc lục bình gỗ

Để vận chuyển ma túy 'đá' số lượng lớn từ phía Bắc vào Sài Gòn, Xuân giấu chúng trong đế những chiếc lục bình gỗ.

Ngày 16/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP HCM cho biết đã bắt 4 nghi can trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy do Trần Thị Xuân (38 tuổi) cầm đầu.

Xuân và các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm, các trinh sát phát hiện Trương Hoàn Vũ (38 tuổi, tạm trú phường 6, quận 8) từ tháng 7 thường xuyên đặt ma túy của người đàn ông gốc Bắc có biệt danh “Ông già Noel” với số lượng lớn. Địa điểm Vũ hay lui tới là căn nhà trong con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6). Qua xác minh, vợ chồng Huyền – Xuân và con trai đang ở tại căn nhà này.

Theo hồ sơ, Huyền là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh vào TP HCM. Thủ đoạn của chúng là giấu ma túy vào thân xe đạp rồi gửi theo xe khách vào Sài Gòn. Tuy nhiên, Huyền đã bị công an Quảng Ninh bắt giữ giữa năm nay cùng 5 kg hàng "đá".

Sau khi chồng bị bắt, Xuân "co vòi bạch tuộc", ngưng toàn bộ các hoạt động. Đến tháng 10, cô ta bắt đầu có những chuyến giao dịch với một số người từ Quảng Ninh, Hải Phòng và phân cho Trần Khách Bằng (30 tuổi) làm nhiệm vụ giao ma túy. "Hắn thường dùng xe phân khối lớn phóng như bay qua các con hẻm nhỏ ở quận 8 hay đi ngược đường để cắt đuôi trinh sát", một cán bộ điều tra cho biết.

Những chiếc bình và lượng ma túy phát hiện. Ảnh: C.A

Đến cuối tháng 11, sau khi nắm được quy luật hoạt động của đường dây ma túy này, Phòng cảnh sát tội phạm về ma túy (PC47) đã thành lập chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) làm trưởng ban.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nguồn hàng của Xuân rất dồi dào và nghi vấn được nhắm đến những chiếc lục bình (bình gỗ trang trí) thường được xe ôm vận chuyển đến nhà cô ta. Mới đây, ban chuyên án xác định Xuân đang có "phi vụ" lớn do gom rất nhiều tiền trước khi đặt vé ra Hải Phòng. Sau 5 ngày, cô ta quay lại Sài Gòn và bị cảnh sát đeo bám gắt gao.

Trưa 13/12, một cặp lục bình được xe ôm chở đến nhà Xuân. Ngay sau đó cô ta chạy ra chợ mua rất nhiều túi nylon. Vừa mở cổng vào nhà, Xuân bị nhiều trinh sát ập đến khống chế, dẫn giải vào trong. Kiểm tra phòng ngủ của Xuân ở lầu một, cảnh sát dùng cưa, búa tháo rời đế 2 chiếc bình gỗ phát hiện hơn 2 kg hàng "đá" và gần một kg hợp chất phức tạp với tổng trị giá nhiều tỷ đồng.

Cùng lúc, một mũi trinh sát khác cũng bắt Bằng và khám xét nhà thuê của hắn trên đường Âu Dương Lân (quận 8), tìm được 500g hàng "đá", 70 triệu đồng và 2 chiếc bình gỗ đã được tháo đế. Ngoài ra, phương tiện giao hàng của tên này là các xe SH, Exciter, và chiếc xe 500 phân khối cũng bi thu giữ.

Tối cùng ngày trời mưa tầm tã, Vũ và Lê Quang Vĩnh là những chân rết cấp dưới của Xuân cũng sa lưới. Cơ quan điều tra đang truy bắt những kẻ có liên quan.

VnExpress