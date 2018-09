Bị lừa, chủ nợ giam giữ con nợ đến sảy thai

Biết bị lừa, Tiến giữ Hà để đòi tiền. Hà liên tục kêu đau bụng, ra máu và sắc mặt nhợt nhạt. Khi đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã sảy thai.

Giữa tháng 6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đức (sinh năm1980), trú tại khu 3 tầng, Kim Giang (Thanh Xuân) về việc vợ anh là chị Hoàng Thúy Hà (sinh năm 1977) đang bị Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1956), có một tiền án bắt, giữ tại địa chỉ số 11C, ngõ 45, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình (Thanh Xuân).



Qua xác minh, Công an quận phối hợp với Công an phường Thượng Đình đã đến địa chỉ trên giải cứu chị Hà đang ở trong nhà Tiến. Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, vào khoảng tháng 6/2013, vợ chồng anh Đức, chị Hà có bán cho Tiến một ngôi nhà cấp 4, tại khu vực Cầu Lủ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai với giá 500 triệu đồng.

Nguyễn Đức Tiến tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Tiến phát hiện ngôi nhà của vợ chồng anh Đức, chị Hà trước đó đã bán cho người khác. Do vậy, Tiến không mua ngôi nhà này nữa và yêu cầu vợ chồng anh Đức trả lại số tiền đã đưa.

Tuy nhiên, vợ chồng anh Đức bắt đầu sống theo kiểu “chầy bửa” không những không trả mà lại giới thiệu bán cho Tiến ngôi nhà khác với giá 5 tỷ 200 triệu đồng với lời nhắn ngôi nhà đã được cầm cố cho ngân hàng trụ sở ở phố Đào Tấn với giá 3 tỷ 200 triệu đồng.

Thời gian từ ngày 27/1 đến ngày 27/2, Tiến đã làm thủ tục mua bán nhà và đưa cho vợ chồng Đức, Hà tổng số tiền 2 tỷ 400 triệu đồng tiền đặt cọc. Để tìm hiểu về ngôi nhà, Tiến đến trụ sở ngân hàng mà anh Đức nói.

Tại đây, Tiến mới ngã ngửa khi biết vợ chồng Đức, Hà đã thế chấp ngôi nhà cho ngân hàng với giá 5 tỷ 900 triệu đồng, từ ngày 4/4/2012, chứ không phải 3 tỷ 200 triệu đồng như trong hợp đồng mua bán nhà với Tiến trước đó.

Ngoài ra, vào thời gian tháng 11/2013, vợ chồng Đức, Hà cũng đã cầm cố ngôi nhà trên cho bà Trương Thị Định (trú tại ngõ 102, phố Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân) để vay vàng.

Biết bị lừa, Tiến nhiều lần gọi điện hẹn gặp vợ chồng Đức, Hà để nói rõ sự việc và yêu cầu trả lại số tiền những đều không có hồi âm. Tiến đã gọi điện thoại vợ chồng Đức đến phòng trọ của mình thuê để nói chuyện. Khi 2 người này đến, Tiến ép, giữ chị Hà ở lại và cho anh Đức về lấy 100 triệu đồng mang đến trả trước cho Tiến. Không vay được tiền nên anh Đức đã không quay lại.

Trong thời gian bị giam giữ, chị Hà liên tục kêu đau bụng và bị ra máu. Lúc đầu, Tiến tưởng chị Hà đùa nhưng thấy sắc mặt nhợt nhạt như sắp ngất của nạn nhân, Tiến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Kết quả, chị Hà đã bị sảy thai và phải nằm ở bệnh viện 3 ngày. Sau đó, Tiến lại đưa chị Hà về nhà thì bị công an quận bắt giữ.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tiến để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo An Ninh Thủ Đô