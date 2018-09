Bi kịch gia đình chồng chém chết vợ lúc đang tắm

Trong phòng tạm giam, Vũ Văn Dương không khỏi ân hận nhớ con, thương vợ sau án mạng kinh hoàng mà mình gây ra.

Vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Lương Đức Xa (thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Thủ phạm là Vũ Văn Dương (sinh năm 1987, ngụ thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Nạn nhân chính là vợ của hung thủ, chị Lương Thị Thêm (còn gọi là Sáu, sinh năm 1988, con gái ông Xa).

Cha nạn nhân chia sẻ, con gái đi lao động tại Đài Loan mới trở về được khoảng một tháng nay. Trước đó Dương và Thêm sống rất hạnh phúc, êm đềm. Chỉ từ khi chị Thêm xuất ngoại về, vợ chồng mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Tại phòng tạm giam thuộc trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương, Dương có vẻ buồn chán, ăn năn, hối hận về những gì mình đã gây ra. Gương mặt hốc hác, Dương chia sẻ, mình là con trai duy nhất trong một gia đình thuần nông. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bệnh tật bẩm sinh, không lao động được nhiều nên từ ngày nhỏ, Dương đã ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình với gia đình.

“Bố tôi còn có một người vợ bị bệnh tâm thần. Hiện nay bà vẫn sống cùng chúng tôi. Tuy tôi là con vợ hai nhưng vì bố mẹ chỉ sinh được mình tôi nên tôi phải có trách nhiệm với tất cả mọi người trong nhà”, Dương nói.

Học xong lớp 8, Dương đi làm thuê để phụ giúp, lo lắng cho gia đình. Dương quen Thêm trong một lần đi đám cưới người bạn. Hai người yêu nhau được một thời gian thì chia tay. Một thời gian sau, vì vẫn còn tình cảm, họ quyết định quay lại với nhau. Dù bị gia đình Thêm phản đối kịch liệt nhưng hai người vẫn quyết cưới vào năm 2007.

Ảnh cưới của vợ chồng Dương - Thêm.

Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Một năm sau ngày cưới, Thêm sinh được cậu con trai. “Tôi vẫn đi làm thuê làm mướn, vợ làm nghề mộc cùng gia đình, song vì kiếm tiền khó khăn quá nên khi con trai gần 3 tuổi thì vợ tôi bàn, xin đi lao động nước ngoài. Ban đầu tôi không ủng hộ, nhưng vợ và gia đình vợ thuyết phục nhiều nên tôi đành cho vợ đi”, Dương kể.

Đang là một thanh niên trai tráng, vợ không có nhà nên nhiều lúc Dương “đã không giữ được mình”. Bên cạnh đó, bạn bè rủ rê, Dương còn cờ bạc. Nhiều lần nợ tiền không xoay xở được, Dương “muối mặt” gọi điện giục vợ gửi tiền về trả nợ. Tình cảm dần sứt mẻ, vợ chồng bắt đầu cãi cọ nhau qua điện thoại.

Đặc biệt, từ ngày vợ về nước, Dương cảm thấy vợ có sự thay đổi, thường đi chơi với bạn bè, ít khi ở nhà. Với chồng con, Thêm luôn tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững, chê nhà chồng nghèo và luôn nói muốn đi xuất ngoại tiếp.

“Cô ấy về được ít ngày, có hai người bạn một trai một gái về nhà chơi. Trong khi tôi ở nhà nấu cơm, vợ và các bạn bỏ đi chơi. Về nhà, tôi hỏi cô ấy, chồng hay bạn bè quan trọng, vợ tôi trả lời ngay là bạn quan trọng. Chính điều này càng khiến tôi rất buồn và vô cùng bực bội, ức chế”, Dương nhớ lại.

Dương kể, đêm 18/9, Dương đi uống rượu về nhà say xỉn, thấy vợ vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, cả hai lại cãi vã. Trong lúc bực tức, lại có hơi men trong người, Dương nổi máu ghen tuông tát vợ hai cái vào mặt, đồng thời giơ con dao phớ dọa: “Tao chém chết mày”.

Thêm sợ quá, chạy qua nhà hàng xóm ngủ nhờ. Sáng hôm sau, bố và anh vợ lên đón Thêm về. Cảm thấy mình có lỗi, Dương đã đưa con trai xuống xin lỗi vợ và gia đình vợ nhiều lần song chị Thêm chưa chấp nhận lời xin lỗi. “Bố mẹ vợ tôi thấy vậy khuyên tôi cứ đi về có gì sẽ khuyên bảo giúp vì thật ra họ cũng muốn vợ chồng tôi hàn gắn tình cảm lại với nhau. Tuy nhiên, vợ tôi luôn từ chối khiến tôi càng bực tức hơn”, Dương tâm sự.

Vào khoảng 14h30 ngày 22/9, Dương lại đến nhà bố vợ xin lỗi. Chị Thêm không chấp nhận mà còn đòi bố mẹ chồng phải xuống nói chuyện. Năn nỉ không được, Dương tức tối bỏ về và ra chợ mua hai con dao bỏ vào trong cốp xe máy. Dương tới trường học đón con trai, tiếp tục chở con tới nhà bố mẹ vợ để nói chuyện, thuyết phục vợ quay về.

“Lúc đó khoảng 17h30, nói chuyện mà vợ không về, tôi chở con trai về rồi quay lại nhà vợ. Gặp mẹ vợ, tôi hỏi: “Vợ con đâu?”. Mẹ vợ bảo đang tắm và đuổi về, tôi cầm dao chạy vào nhà tắm đâm vợ. Cô ấy chạy được ra ngoài, tôi đuổi theo và chém liên tiếp. Trong lúc giằng co, tôi cũng bị thương tích ở tay. Đến khi cô ấy gục ngã, tôi đi đến công an đầu thú. Tôi biết mình có tội rất lớn. Chuyện đã xảy ra như vậy không cứu vãn được gì, giờ tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi, tạ tội đến với họ…”, Dương nói.

Theo những người trong gia đình, lúc đó, Dương cạy cửa nhà tắm, dùng dao chuẩn bị sẵn trước đó hung hăng đâm chị Thêm. Bị hành hung bất ngờ, nạn nhân vẫn cố gắng chạy thoát thân sang nhà hàng xóm cầu cứu trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Dương đuổi theo, quyết không tha cho người vợ tội nghiệp. Bà Hoàng Thị Thoan (sinh năm 1958, mẹ Thêm) lao ra can ngăn liền bị Dương vung dao chém vào tay phải làm gần đứt lìa tay. Dương tiếp tục truy sát vợ. Lúc này, chị Thêm đã chạy được vào nhà tắm trong ngôi nhà của anh họ (cũng là hàng xóm). Đuổi tới nơi, Dương đạp vỡ kính cửa nhà tắm, chém nhiều nhát vào người chị Thêm đến khi vợ gục chết tại chỗ.

Trong những ngày ở trại giam, Dương luôn tỏ ra buồn bã, hối hận.

Sự việc sau đó đã được báo lên công an huyện Cẩm Giàng, công an tỉnh Hải Dương. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được hai con dao tang vật. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị 18 vết thương ở sườn, ngực, phía sau lưng… tử vong do mất máu quá nhiều và vết đâm thấu tim. Bà Thoan cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Thủ phạm sau khi gây án, tự mình tới cơ quan công an đầu thú.

Một cán bộ trại giam cho biết, từ khi bị tạm giam, Dương luôn tỏ ra buồn chán, hối hận: “Anh ta ăn uống rất ít, lúc nào cũng ngồi bó gối, ủ rũ thương con trai, thương bố mẹ. Dù được an ủi, động viên nhưng tâm lý của Dương vẫn chưa bình tâm lại”.

Trong ngôi nhà cấp bốn xập xệ, tróc lở vôi vữa, nhìn lên ban thờ khói hương nghi ngút nhưng không có di ảnh, bà Bùi Thị Lường (62 tuổi, mẹ Dương) buồn bã: “Nhà tôi cũng vừa mới cúng tuần đầu cho con dâu xong. Dương là trụ cột chính trong gia đình. Nó hiện là công nhân công ty sản xuất cám, mới đi làm ổn định được hơn năm nay thì vợ chồng nó xảy ra chuyện.

Chuyện vợ nó lạnh nhạt, hờ hững với chồng con là có thật nhưng tôi không ngờ con trai tôi nóng nảy, hành động nông nổi như vậy. Con trai đi tù, con dâu mất, cháu còn nhỏ, vợ chồng nghèo bệnh tật. Bây giờ chỉ hy vọng pháp luật thương tình cho hoàn cảnh mà nương nhẹ cho cháu để cháu có cơ hội về nuôi con, đỡ đần bố mẹ già...”.

Ông Vũ Văn Phong, trưởng thôn Thịnh Vạn cho biết, người địa phương vô cùng bất ngờ khi hay tin Dương gây án. Sống ở địa phương, Dương vốn không có điều tiếng gì. Hoàn cảnh khó khăn, lại là con trai duy nhất nên mọi gánh nặng đều đổ lên vai Dương.

Theo Pháp Luật Việt Nam