Bi kịch gia đình cháu đích tôn sát hại bà nội

Chỉ vì bà nội khuyên can người yêu không nên đến với mình, Tứ đã lạnh lùng dùng gậy đánh chết bà cụ.

Giữa mùa hè nắng cháy, con đường đê lổn nhổn, bụi mù dẫn vào xã Đình Chu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) như khiến nắng nóng tăng gấp bội. Ngôi nhà của bà Trần Thị Gấm (sinh năm 1959, mẹ của hung thủ giết bà nội Nguyễn Đình Tứ) nằm khuất sâu. Bà Gấm nằm bẹp bên giường không dậy nổi. Con cháu của cụ Thốn, nạn nhân trong vụ án đau lòng, vừa lo xong chuyện ma chay cho cụ. Mỗi khi nhắc lại vụ việc, người nào trong dòng họ Nguyễn cũng căm phẫn hành động vô nhân tính của đứa cháu đích tôn.

Ông Nguyễn Đình Thái, con trai thứ hai của cụ Thốn, gầy rộc, đôi mắt trũng sâu vì nhiều ngày không ngủ được. Nhắc đến mẹ, ông lại sụt sùi như đứa trẻ: “Mọi hôm tầm này, tôi đi làm đồng về đến thăm, cụ lại chống gậy ra đón con trai vào nhà. Vậy mà bữa nay, mẹ tôi đã thành người thiên cổ rồi”.

Câu chuyện bị cắt ngang khi mấy người em của ông Thái tỏ thái độ, không muốn cho anh trai mình kể lại sự việc đau lòng này. Ông Thái lại nghĩ khác, chuyện đã rồi, phải nói để cho bà con hiểu hơn về đứa cháu tội lỗi của dòng họ. Đứa cháu đích tôn tội đồ giờ đã bị công an bắt đi. “Càng nghĩ càng thấy xót xa”, ông Thái kể về đứa cháu ruột trong nỗi đau chồng chất.

Ông Thái buồn lòng khi nhắc đến hung thủ giết mẹ mình chính là đứa cháu ruột.

Chiều tối ngày 23/6, ông Thái đi làm đồng về, vừa hạ cái cuốc trên vai xuống, bỗng có người hàng xóm tri hô: “Ông Thái ơi! Thằng Tứ nó phang chết cụ Thốn rồi. Ông sang mau đi…”. Trời đất khi đó như đổ sập trước mặt ông Thái. Ông vội vàng chạy sang nhà mẹ đẻ đã thấy mẹ nằm bất tỉnh trên giường rồi.

Chị Thạch, hàng xóm của cụ Thốn, là người đầu tiên biết chuyện. Chị Thạch kể rằng, hôm đó, chị thấy thằng Tứ cởi trần với khuôn mặt hốt hoảng chạy ra đường. Tứ vừa gặp chị Thạch đã tự thú: “Cháu giết bà nội cháu rồi”.

Chị Thạch vội vàng chạy vào gian buồng nơi cụ Thốn đang nằm xem sự thể thế nào. Cụ Thốn khi đó vẫn còn thoi thóp thở. Chị Thạch liền tri hô mọi người đến cứu. Xe cứu thương chưa kịp tới, cụ Thốn đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cụ còn kịp tố giác thằng cháu đích tôn đã cầm gậy đánh cụ dã man. Tứ đã bị công an bắt ngay trong đêm ngày 23/6.

Cụ Thốn có 6 người con, 3 trai, 3 gái. Bố của Tứ là con cả trong gia đình, tuy nhiên do mắc trọng bệnh đã mất năm 2012. Cụ Thốn không ở cùng con cái, ở riêng tại căn nhà gỗ cổ. Cạnh đó là ngôi nhà mái bằng của mẹ con Thứ.

Tứ có hai chị gái, là cháu đích tôn của dòng họ nên từ nhỏ đã được chiều chuộng. Nhà nghèo nên Tứ nghỉ học sớm. Hắn ở nhà tự cho mình cái quyền đánh, mắng chửi bất kỳ ai. Với bản tính ngông nghênh, Tứ thường xuyên cãi lại cả bố mẹ.

Theo lời kể của ông Thái, tên này “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”. Có lần ông Thái đi xe đạp sang nhà thăm cụ Thốn thấy Tứ ở nhà không chịu đi làm. Ông ra lời khuyên bảo, thế mà Tứ nổi nóng. Tứ cầm con dao dài 50 cm chém thẳng vào ông Thái. May mà hôm đó, ông vứt được cái xe đạp trong tay ra và tránh được cú chém chí mạng đó.

Tứ bị bắt ngay trong đêm sau khi gây ra rội ác tày trời.

Tứ lớn lên ngày càng “tự cao tự đại”. Hắn thường trái tính, trái nết chẳng giống ai. Nhà nghèo, nhưng hắn chẳng chịu làm lụng, trong nhà có gì là mang bán rồi rủ bạn bè nhậu nhẹt. Bố mẹ hay người thân có nói lời hay lẽ phải nhằm giúp Tứ cải tà quy chính, hắn đều bỏ ngoài tai. Không ít lần hắn chửi bố, mẹ đẻ không ra gì.

Bố mẹ Tứ đều thuộc diện ốm yếu, nhà nghèo nên nhiều khi chẳng có tiền thuốc thang. Nhưng hắn vẫn ăn chơi lêu lổng. Đầu năm 2000, Tứ yêu và cưới một cô gái ở Tuần Giáo (Điện Biên) nhưng về làm dâu được ít ngày thì cô gái đã bị tên côn đồ đánh no đòn. Việc đồng áng đã vất vả, Tứ chẳng giúp vợ con lại thường xuyên bỏ bê.

2 năm sau, vợ chồng Tứ cũng sinh được một đứa con. Nhà nghèo, mấy người phụ nữ lăn ra làm để lo cho đứa nhỏ. Tứ thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, sỉ vả, nhiếc móc vợ con. Không chịu được cảnh người chồng hung hãn, vợ Tứ đã ôm con về quê ngoại ở.

Vợ con bỏ đi, Tứ cũng chẳng đoái hoài lên đón về. Tuy lười làm, Tứ lại khéo miệng. Hắn tiếp tục đi tán tỉnh các cô gái khác. Hắn gặp được một cô gái cùng thôn tên Hòa cũng thuộc diện xinh đẹp. Chị Hòa đã chấp nhận về góp gạo thổi cơm chung với Tứ.

Ở với nhau được vài tháng, chị Hòa vui mừng thông báo với chồng là mình đã có thai được 10 tuần. Chị Hòa về làm dâu nhà Tứ có cưới hỏi đàng hoàng, Tứ lại phủ nhận cái thai trong bụng là của mình. Chị có giải thích thế nào, Tứ cũng không nghe. Hắn đang tâm chối bỏ giọt máu của mình. Giống như người vợ trước, chị Hòa vác bụng bầu về nhà bố mẹ đẻ ở, chứ không ở với người chồng ác man kia được.

Người vợ thứ hai vừa chân ướt, chân ráo bỏ đi, Tứ đã cặp kè với người con gái khác. Hắn lôi chị ta về nhà nấu cơm, ăn ngủ như là một người vợ chính thức. Chị này đã có một đứa con riêng. Mọi người trong nhà biết tính hắn nên chẳng ai dám phản đối. Duy chỉ có cụ Thốn là người sống có tình, có nghĩa đã dám đứng ra can ngăn chuyện của đứa cháu đích tôn. Cụ Thốn đâu ngờ rằng, vì cái chuyện “cỏn con” đó mà đứa cháu nội đã hành hung cụ đến chết.

Cô gái kia về ăn ở với Tứ như vợ chồng, mỗi khi Tứ đi vắng, cụ Thốn thường khuyên “vợ” thứ ba của Tứ rằng: “Bà thương cháu nên bà mới nói, cái thằng cháu của bà nó mất dạy lắm! 2 đứa con trước của nó, nó còn bỏ thằng thừng. Giờ cháu đã có con riêng, liệu nó có thương nổi không. Cháu nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định về ăn ở với nó”.

Gian buồng – nơi Tứ ra tay tàn độc với bà nội.

Cô gái này mang chuyện đó kể lại với Tứ. Biết chuyện, Tứ lồng lộn, hắn gầm lên: “Rồi có ngày tao cho con mụ kia về với tiên tổ”. Không chỉ một lần dọa nạt việc giết bà, trong bàn nhậu hắn cũng thổ lộ ý định tàn ác đó với bạn bè. Một hôm nhậu đã tới bến, hắn đã lao thẳng về nhà dùng gậy đánh đập bà nội đến chết. Giờ đây hắn đã bị công an bắt đi, người còn sống ôm nỗi xót xa vô bờ.

Giờ chuyện đã qua, nhắc lại cái chết của mẹ mình, ông Thái như cảm thấy là người có lỗi vì nhiều lần Tứ đánh đập, chửi bới, làm nhục mọi người trong nhà mà ông không tố cáo việc làm sai trái đó của Tứ ra chính quyền. “Con dại cái mang, tôi cũng chỉ nghĩ rồi khi hắn lớn lên, hắn sẽ thay đổi tính nết. Nào ngờ, càng lớn nó càng hung hăng và mất dạy hơn. Các cụ bảo, họa phúc đâu phải ngày một, ngày hai tìm đến. Giá như tôi cương quyết hơn tố cáo đứa cháu đích tôn thì mọi chuyện đã khác”, ông Thái buồn rầu nói.

Theo ông Trần Điều, Trưởng Công an xã Đình Chu, công an xã từng áp giải Tứ 2 lần đi xét nghiệm ma túy, nhưng kết quả đều khẳng định Tứ không nghiện. Ở làng Tứ thường cho mình là người chơi trội hơn người. Hắn thường tháo ống xả xe máy ra chạy dọc làng. Chuyện hắn xưng mày, tao và hỗn láo với bà, bố mẹ là có thật. Việc hắn đánh người thân, không thấy ai báo cáo lên xã. “Tứ có dấu hiệu thần kinh bất bình thường. Nói như bà con nơi đây hắn thuộc diện 'rồ hoa mướp', nghĩa là đến mùa hè tính tình hung hăng hơn so với các mùa còn lại”, ông Điều cho biết.

Theo VTC

* Ten người vợ thứ 2 của Tứ đã được thay đổi