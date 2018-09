Bi kịch con trai bị tâm thần ra tay giết mẹ và bà ngoại

Cho đến khi đối diện với công an, Lập vẫn khăng khăng không giết mẹ mà mọi việc là do một người đã chết gây ra.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được người gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người trong gia đình chết tại chỗ. Theo đó, khoảng 14 giờ, ngày 10/7, tại nhà mình ở thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng (Đại Lộc, Quảng Nam) Lê Quang Lập (20 tuổi) đã dùng nhiều hung khí đánh bà ngoại là Nguyễn Thị Khoa (86 tuổi) gục ngã tại chỗ. Phát hiện vụ việc, bà Trần Thị Thi (56 tuổi) mẹ Lập hốt hoảng chạy đi báo công an, nhưng khi chạy ra đường một đoạn đường thì bị Lập đuổi kịp và đánh nhiều phát vào đầu khiến bà Thi gục ngã. Sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, Lập bình tĩnh về nhà tắm rửa, lấy xe máy chạy ra Đà Nẵng.

Nhận được trình báo, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam ngay lập tức về khám nghiệm hiện trường, tổ chức vây bắt hung thủ. Đến khoảng 9 giờ ngày 11/7, Lê Quang Lập đã bị bắt khi đang đi bộ lang thang trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Điện Minh, Điện Bàn (Quảng Nam). Ngay sau đó Lập được di lý về Công an tỉnh để lấy lời khai.

Một điều tra viên cho biết, dù khuôn mặt nhìn rất hung tợn nhưng khi tiếp xúc Lập rất hiền từ, nhã nhặn. Ảnh: Kim Thái.

Tại cơ quan Công an, Lập khai, sau khi giết bà và mẹ, Lập lấy xe máy chạy ra Đà Nẵng uống café. Sau đó định chạy về nhà nhưng xe hết xăng nên Lập vứt lại Đà Nẵng rồi đi bộ về Quảng Nam. Dọc đường, thấy đám ma ở thị Trấn Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam) Lập ghé vào và uống rượu với nhiều người ở đây. Khi ngà ngà say Lập nói tên thật của mình rồi quê quán. Thấy nghi ngờ nên người dân đã trình báo lên cơ quan Công an. Cho đến khi Lập đi bộ đến xã Điện Minh thì bị bắt.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, Đội phó Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, thuộc Phòng cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam, người trực tiếp lấy lời khai cho biết, Lập tỏ ra không bình thường về mặt tâm thần. Lập khai có một người bạn thân tên là Trần Quốc Vương, đã chết vì tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Hôm xảy ra vụ việc, Lập đã vào nghĩa địa thắp hương cho Vương rồi ra về. “Trong suốt buổi nói chuyện, Lập luôn miệng bảo Vương là bề trên. Vương sai khiến phải giết mẹ, giết bà không thì Vương sẽ cho nước biển dâng cao tới trời là chết hết…”.

Hoàn cảnh của Lập rất bi đát. Mẹ Lập là con duy nhất của bà Nguyễn Thị Khoa, lúc trẻ vì không muốn rời xa mẹ, nên quyết định không lấy chồng. 2 mẹ con bữa rau bữa cháo nương tựa nhau. Đến năm bà Thi 34 tuổi, phần vì muốn có đứa con cho vui nhà vui cửa phần vì để chăm sóc khi đau yếu về già, bà Thi sinh ra Lập qua cuộc tình vụng trộm, chóng vánh với một người gần nhà. Tuổi thơ của Lập từ khi sinh ra đã là chuỗi ngày khốn khó, bà Khoa xấu hổ với láng giềng vì con gái mình không chồng mà có con đã đuổi mẹ con Lập ra khỏi nhà. Bị mẹ đuổi, con lại còn nhỏ không biết đi đâu, bà Thi dựng một chiếc lán gần nhà mẹ, hàng ngày nuôi nấng Lập khôn lớn. Cách đây mấy năm, nghe tin người bạn thân bị tai nạn giao thông chết, Lập bị sốc và thi thoảng lên cơn như người bị tâm thần.

Bà Thanh, sống ở gần nhà Lập cho biết, lâu nay ai cũng biết Lập bị tâm thần. Sau một thời gian được mẹ đem đi chữa trị, Lập bình thường trở lại. Cách đây mấy hôm Lập còn chở mẹ đi hái hạt ươi về bán. Mỗi khi bình thường, Lập rất thương mẹ, thương bà, đi làm được bao nhiêu đều gửi về phụ giúp mẹ.

“Trước khi vụ việc diễn ra một ngày, Lập có biểu hiện phát bệnh trở lại, nhưng có lẽ vì muốn giữ thể diện cho con trước bạn bè nên bà Lập không nói cho ai hết. Vì chủ quan nên mới đến nông nổi như vậy”, bà Thanh chia sẻ.

Ông Trương Hữu Mai, Chủ tịch xã Đại Đồng cho biết, cũng có nghe Lê Quang Lập bị bệnh tâm thần, nhưng cũng chỉ nghe đồn thôi chứ xã cũng không có giấy tờ nào xác minh Lập có bị tâm thần hay không.

Về phần này, Thiếu tá Nguyễn Văn Đông cho biết, việc người tâm thần gây án đã được lực lượng công an báo động cách đây nhiều năm nhưng hiện vẫn còn quan tâm ít. “Đối với những đối tượng tâm thần như thế thì địa phương phải đưa đi điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, chứ để người tâm thần trong xã hội rồi gây án bất kỳ khi nào, làm sao chúng ta có thể biết được… Trong khi đó, nhiều gia đình không có tiền điều trị để đưa con em đi hoặc do tình cảm, nhiều người cũng không muốn con họ vào bệnh viện…”, thiếu tá Đông nhận định.

Thiếu tá Đông chia sẻ thêm: “Lập có bà và mẹ là người thân trực tiếp nhưng Lập đã giết hết. Bây giờ Lập có đi bệnh viện thì 5-10 năm, người ta cũng cho về thôi. Mà về thì ai quan tâm Lập đây trong khi đó Lập vẫn mang căn bệnh tâm thần hết sức nguy hiểm cho xã hội”.

Tiến Hùng