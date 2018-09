Bị đánh nhập viện vì khống chế chủ tiệm vàng

Chuẩn bị đóng cửa, chủ tiệm vàng bị thanh niên lạ mặt khống chế, đập tủ kính trưng bày nữ trang.

Tối 25/10, một thanh niên khoảng 30 tuổi xông vào tiệm vàng Thu Năm ở phường 7, TP Cà Mau (Cà Mau). Người này khống chế chủ tiệm Đỗ Duy Trường, dùng búa đập kính tủ trưng bày nữ trang. Nghe ông Phong truy hô, nhiều nhân viên chuẩn bị ra về xông vào cứu chủ, đánh tên cướp ngất xỉu, chảy máu đầu.

Tiệm vàng Thu Năm, nơi xảy ra nghi án bị bị cướp tối 25/10. Ảnh: Anh Hưng

Công an TP Cà Mau có mặt ngay sau đó phong tỏa hiện trường, đưa nghi can vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, sau đó chuyển sang Trạm xá Công an tỉnh Cà Mau chăm sóc vết thương, thẩm vấn động cơ bị cho là cướp tiệm vàng.

Tại hiện trường, nghi can bỏ lại túi xách có 2 con dao. Chiếc xe máy biển số Cà Mau của tên này còn dựng trước tiệm vàng.

Theo những người ăn uống gần siêu thị Cà Mau gần đó, trước khi xảy ra vụ việc, có nhiều thanh niên lảng vảng trước tiệm vàng Thu Năm. Cơ quan công an kiểm tra hệ thống ghi hình của tiệm để xem xét khả năng có đồng phạm.

Lin Ca