Bị chém chết vì chê hát dở

Vừa hát vừa nhậu, khi ngà ngà say, Sang chê Minh hát dở khiến mình không đệm đàn được nên bị chém chết.

Vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm TTXH Công an TP Đà Nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ chung cư A Vịnh Mân Quang, phường Nại Hiên Đông), Hứa Văn Hà (22 tuổi, ngụ tổ 39, phường Nại Hiên Đông), Đặng Văn Anh (17 tuổi, ngụ tổ 116, phường Nại Hiên Đông), Hứa Hoàng Văn Hiếu (17 tuổi, ngụ tổ 78, phường Nại Hiên Đông) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người xảy ra vào tối ngày 17/11 tại một quán nhậu.

Hôm xảy ra vụ việc, Lê Văn Tú (20 tuổi, ngụ tổ 7, phường Nại Hiên Đông), Nguyễn Chính Phương (27 tuổi, ngụ tổ 18, phường Nại Hiên Đông) và Nguyễn Văn Yên (16 tuổi, ngụ tổ 7, phường Nại Hiên Đông) cùng rủ nhau ra một quán nhậu vỉa hè ở phường Nại Hiên Đông để làm vài chén để nói chuyện do lâu ngày không gặp.

Lát sau, cả nhóm mới gọi thêm Lê Văn Sang (26 tuổi, ngụ tổ 12, phường Nại Hiên Đông) ra làm vài ly cho vui cùng với lời nhắn nhớ mang theo đàn để cùng hát hò. Nghe cú điện thoại, Lê Văn Sang vốn là một thanh niên sẵn máu văn nghệ nên khi được bạn nhậu ngỏ ý mời đến để thưởng thức tiếng đàn của mình thì Sang đã không ngần ngại hưởng ứng.

Ban đầu, cả nhóm đều rất say sưa và mê mẩn với tiếng đàn của Sang. Cuộc nhậu càng về khuya, những con nhậu càng say nên bắt đầu trở chứng và giở thói côn đồ. Những con nhậu tranh nhau làm “ca sĩ” cho chàng “nhạc công”.

Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Minh chạy xe máy ngang qua chỗ này. Vì cả nhóm ai cũng biết Minh nên mời vào bàn cùng nhậu. Cuộc nhậu vẫn cứ tiếp diễn, cho tới lúc cả nhóm say mềm, mắt lim dim, đầu gật lên gật xuống, tay cầm ly rượu lắc lư, mà miệng cứ hát.

Đến khi, Minh cất tiếng ca thì bắt đầu sinh chuyện (trước đó Minh chỉ ngồi im). Minh chọn một bài hát lạ nên Sang đàn không được chuẩn tông nhạc. Sau vài lần thử giọng không thành, Minh và Sang lớn tiếng lý sự. Minh cho rằng Sang không biết đệm đàn, còn Sang thì bảo Minh hát dở nên không thể nào đệm đàn cho Minh hát được.

Cả hai không ai chịu nhường ai, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Minh định lao vào đánh Sang thì được cả nhóm can ngăn kịp thời. Cả nhóm đã mời Minh và Sang cùng ngồi xuống để dàn hòa. Minh và Sang đã gật đầu nhưng không hiểu sao sau vài ly rượu hòa giải, Minh tức tối đứng dậy ra lấy xe máy về nhà.



Cả nhóm cứ tưởng như vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Minh về, cả nhóm vẫn cứ tiếp tục nhậu. Một lát sau, Minh lại kéo thêm cả nhóm người đến gồm: Anh, Hà, Hoàng. Cả 4 tên đều mang theo mã tấu, dao phay đến và nói sẽ tính chuyện “xử” Sang vì dám chê Minh hát dở. Vừa dừng xe lại, không kịp nói gì, Minh đã lôi từ trong người ra cây mã tấu dài rồi cùng với đám bạn xông vào chém túi bụi những bạn nhậu cùng với Sang. Trận hỗn chiến xảy ra khiến người dân hiếu kỳ ở xung quanh đổ xô đến xem và khi thấy án mạng xảy ra, nhiều người dân đã la lớn.

Theo anh Dũng (38 tuổi, ngụ ở tổ 18 phường Nại Hiên Đông), Minh tự tay cầm dao đâm một nhát chí tử vào người Sang khiến Sang lăn đùng ra mặt đường, máu me tràn lan. Nhiều người dân đã can ngăn nhưng vì chúng quá hung hăng nên họ đành gọi công an đến giải quyết. Tuy nhiên, khi công an chưa đến thì án mạng đã xảy ra.

Sau khi nhóm của Minh bỏ đi, Sang được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Sang đã chết trên đường đến bệnh viện. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, Sang chết do vết thương quá sâu (khoảng 15cm), thấu tim.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Minh vừa mới ra trại chưa đầy một tháng. Năm 2011, Nguyễn Văn Minh được chính quyền địa phương đưa đi cải tạo tại trường giáo dưỡng do thường xuyên tụ tập đánh nhau gây mất trật tự ở địa phương. Mới mãn hạn được hơn một tháng thì Minh lại tiếp tục vung dao chém chết người.

Không khí tang tóc bao trùm căn nhà của ông Lê Văn Trung, cha nạn nhân Lê Văn Sang, buồn rũ rượi. Cả tuần nay, ông cứ ngồi thẫn thờ, không ăn uống gì. Ông bị cú sốc qua lớn khi phải chứng kiến thảm cảnh đau lòng này, ai hỏi gì ông cũng chỉ biết gật đầu.

Chị Xuân, chị gái Sang, cho biết: “Sang là con thứ 5 trong gia đình tôi, từ nhỏ nó là đứa thông minh hiếu học. Vì gia cảnh, Sang nghỉ học giữa chừng khi chưa hoàn thành chương trình học phổ thông, ở nhà phụ giúp gia đình. Ai cũng sốc khi nghe tin em mất”.

Không chỉ những người thân trong gia đình, mà những người hàng xóm của gia đình ông Trung ai cũng xót xa cho số phận của người thanh niên xấu số ấy. Một hàng xóm ngậm ngùi cho biết: “Chúng tôi ở đây rất lâu rồi nên biết rõ anh Sang là người như thế nào. Sang rất hiền lành, chất phác, không gây gổ với ai bao giờ”.

Gia cảnh Sang khá bi đát, nhà đông anh em, cha bị tai biến mạch máu não gần chục năm nay, trong khi đó mẹ lại bị bệnh tiểu đường nặng. Vì thế, anh em Sang không được ăn học đến nơi đến chốn mà chỉ ở nhà học nghề phụ giúp ba mẹ. Sau những giờ phút lao động vất vả, Sang thường làm bạn với cây đàn guitar để giải sầu. Nhờ lời ca tiếng hát cùng với tay đàn điệu nghệ, Sang đã “hớp hồn” nhiều cô gái và lấy được vợ.

Khó khăn chồng chất, nhà 4 người chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Sang từ nghề làm thuê. Cả đại gia đình ngày qua ngày phải chui rúc trong căn nhà chật chội nên vợ chồng anh Sang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây không lâu, vì không chịu nổi cực khổ nên vợ anh Sang lặng lẽ bỏ đi để lại cho chồng một mình nuôi hai con nhỏ thơ dại. Dù những đồng tiền công ít ỏi chỉ đủ để Sang trang trải tiền sinh hoạt cho 3 cha con nhưng anh vẫn cố gắng cho con đến trường. Anh còn rất nhiều dự định chưa kịp thực hiện, kể cả ước mơ xây tổ ấm cho 3 cha con.

