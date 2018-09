Bị chém 8 nhát ở quán vịt

Đi ăn sinh nhật ở quán vịt, Quảng xô xát với nhóm của Lợi dẫn đến việc bị truy sát với 8 nhát chém trên người.

Ngày 9/9, Đội Đặc nhiệm Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Lợi (38 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (cháu của Lợi, 24 tuổi) cùng ở Nam Định, Phùng Xuân Thắng (34 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đinh Văn Lịch (28 tuổi, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi giết người và không tố giác tội phạm.

Phạm Văn Lợi tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 6/9, anh Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức sinh nhật tại quán vịt ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Trong số 10 người tham gia tiệc sinh nhật có anh Trần Khắc Quảng (26 tuổi, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai).

20h cùng ngày, trong khi lấy xe ra về, do say rượu, anh Quảng có mâu thuẫn với bàn ăn của Lợi ở gần chỗ để xe. Lời qua tiếng lại, hai bên thách đố nhau. Do uống nhiều rượu, lại không kiểm soát được hành vi của mình, Quảng văng tục, đồng thời cầm vỏ chai rượu đập vào đầu Lợi. Thấy xô xát xảy ra, nhóm của Quảng cầm cốc, bát chén, đĩa ném về phía Lợi và Kiên buộc hai người này phải tháo chạy.

Chạy đến trước quầy vịt trước khu vực nhà hàng, Kiên cầm hai con dao chặt vịt và đưa cho Lợi một con đồng thời cả hai quay lại đuổi chém Quảng. Lúc này, Quảng đang cầm cây sắt khều than nướng vịt, nhưng thấy Kiên và Lợi cầm dao, hoảng sợ đã bỏ chạy.

Chạy được khoảng 150m, Quảng bị ngã, đúng lúc này Kiên, Lợi lao tới chém liên tiếp đến khi Quảng bất động thì mới dừng lại. Sau khi gây án, Lợi và Kiên được Thắng chở đi bệnh viện chữa vết thương.

Con dao gây án, Lợi nhờ Đào Đình Thanh (32 tuổi, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Hải Dương) cất giấu rồi về Nam Định trốn. Quảng bị chém 8 nhát nhưng may mắn thoát chết.

Ngày 8/9, cảnh sát đã bắt giữ được nhóm gây án và thu giữ hung khí gây án. Theo một cán bộ điều tra, trong số các vết thương của anh Quảng có nhát chém sâu 8cm.

Việt Dũng