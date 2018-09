Bị cáo quỳ gối cầu hôn bạn gái tại tòa

Thương đã dùng xà phòng tạc thành đôi thiên nga với dòng chữ 'Love you'. Ngày ra tòa, anh ta quỳ gối cầu hôn bạn gái đang là đồng phạm.

Ngày 7/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử lưu động tại TAND TP Vinh (Nghệ An) đối với 3 bị cáo Lô Thị Phương Xa (22 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Trần Diễn Thương (38 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) và Ngân Thị Thông (35 tuổi, lấy chồng Trung Quốc) về tội Buôn bán người.

Khi cảnh sát dẫn giải Thương từ Trại tạm giam đến phiên tòa, Thương xin phép mang chiếc hộp đựng hai con thiên nga màu xanh đứng trên bệ (đều làm bằng xà phòng) có khắc chữ “Love you” hướng vào nhau cùng hai chiếc kẹo ngọt. Khi bị cáo Phương Xa được dẫn đến phiên tòa, Thương nhìn Xa đắm đuối, ứa nước mắt. Thương xin phép được tặng người yêu là Phương Xa món quà trên để cầu hôn.

Khi HĐXX đang nghị án, bị cáo Trần Diễn Thương quỳ xuống động viên người yêu là bị cáo Lô Thị Phương Xa.

Tuy nhiên theo quy định, Phương Xa đang bị còng hai tay và không được nhận món quà trên mang về Trại tạm giam. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má Xa, chảy cả xuống áo phạm nhân đang mặc.

Thương cho biết, hai người yêu nhau được gần 2 năm. Khi ở trong trại, hắn rất nhớ người yêu. Thương gọt tỉa những bánh xà phòng thành đôi chim thiên nga đang quay mặt vào nhau. Thương mong bạn gái gắng vượt qua cải tạo tốt, dù có bị phạt bao nhiêu năm tù thì Thương vẫn mong ngày ra tù được kết duyên cùng cô gái.

Trước khi phiên tòa khai mạc, Xa khóc lớn rồi ngất xỉu trong phòng xét xử. Sau đó, cô gái được ngồi trên ghế để trả lời phần xét hỏi. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An, Xa và Thông cùng quê với nhau ở xã miền núi Tam Quang. Sau một thời gian sang Trung Quốc lấy chồng, Thông đặt vấn đề với Xa tìm người đưa sang Trung Quốc và sẽ được trả công hàng chục triệu đồng mỗi người.

Món quà dùng xà bông tạc thành đôi thiên nga đang hướng về nhau và dòng chữ “Love you” bị cáo Trần Diễn Thương mang đến Tòa án tặng người yêu-bị cáo Lô Thị Phương Xa.

Sau đó, Xa xuống TP Vinh làm thuê và gặp yêu Thương. Đầu tháng 9/2013, chị Ngọc (22 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) gặp Xa và Thương và được 2 người này rủ đi Trung Quốc, nếu đi thì sẽ trả cho 40 triệu đồng, đi 3 tháng sẽ được về Việt Nam. Chị Ngọc đồng ý đi vì gia đình đang khó khăn.

Do không có tiền, Thương cùng chị Ngọc đưa xe máy của nạn nhân đi cầm đồ được 1,5 triệu đồng để mua vé xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, cặp đôi này đã bàn giao nạn nhân cho người của Thông theo hẹn trước, và nhận 7 triệu đồng.

Nhận tiền, Xa và Thương về TP Vinh chuộc xe máy của chị Ngọc rồi mang xe đến trả cho gia đình nạn nhân. Còn Thông đưa chị Ngọc về nhà mình rồi bán nạn nhân cho một người phụ nữ tên Chân với giá 120 triệu đồng. Thông đưa cho chị Ngọc 40 triệu đồng và gửi 20 triệu đồng về cho Xa và Thương.

Ba bị cáo Trần Diễn Thương, Ngân Thị Thông, Lô Thị Phương Xa tại phiên tòa sơ thẩm.

Chân tiếp tục bán chị Ngọc cho một người đàn ông mua về làm vợ. Sau nhiều ngày bị bắt làm “nô lệ tình dục” và bạo hành, chị này bỏ trốn về Việt Nam. Ngày 15/12/2013, chị Ngọc trốn về đến quê nhà và làm đơn tố cáo các thủ phạm. Ngày 7/1, Thông trở về quê nhà bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam cùng Xa. Ngày 10/3, Thương cũng bị bắt tạm giam về tội Mua bán người.

Khi Tòa đang nghị án, Thương quỳ xuống nắm hai tay Xa và động viên giữ gìn sức khỏe, gắng cải tạo tốt để sớm trở thành người một nhà, xây dựng hạnh phúc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Thương, Xa, Thông mỗi bị cáo 5 năm tù về tội Mua bán người, đồng thời bồi thường cho bị cáo 5 triệu đồng.

