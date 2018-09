Bị bạn tù đánh chết trong lúc ăn sắn

Camera giám sát phòng tạm giam cho thấy anh Hùng bị Quốc đá vào mặt trong lúc ăn sắn, ngã đập đầu xuống nền gạch và tử vong sau đó.

Ngày 11/6, Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đã chuyển hồ sơ của Lê Tấn Quốc (24 tuổi) sang Công an TP HCM để khởi tố bị can này hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Lý Vị Hùng (29 tuổi), giam chung buồng tạm giam tại quận 11 với Quốc.

Trước đó, ngày 9/2, Hùng bị bắt và khởi tố về hành vi Trộm cắp tài sản. Đến đêm 20/3, gia đình bị can nhận được điện thoại của cảnh sát cho biết anh này đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong sau đó. Kết quả giám định pháp y cho thấy Hùng bị chấn thương sọ não, đầu bị đập vào vật cứng. Nguyên nhân ban đầu được các phạm nhân khác khai là do nạn nhân tự ngã. Không đồng ý với nguyên nhân này, mẹ và vợ anh Hùng đã có khiếu nại gửi đến công an quận 11 đề nghị làm rõ cái chết của anh này trong trại tạm giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hùng bị giam cùng phòng với 10 nghi can khác. Một số hình ảnh camera giám sát ghi được cho thấy anh Hùng bị đánh lúc các can phạm ăn củ sắn do xảy ra mâu thuẫn với Tuấn. Gã bạn cùng phòng ném củ sắn, dùng chân đá vào mặt khiến anh Hùng ngã ngửa ra sau đập đầu xuống nền gạch. Máu chảy từ miệng và tai.

“Chúng tôi tiếp tục xác minh, nếu có trách nhiệm của cán bộ buồng tạm giam sẽ xử lý”, lãnh đạo công an quận 11 cho hay.

Kiến Tường