Bí ẩn sau vụ án bố chồng chém con dâu

Sau khi bị bố chồng chém trọng thương, chị Tâm tiết lộ mâu thuẫn xuất phát từ việc bố chồng sàm sỡ chị bất thành nhiều năm trước.

Người dân thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh những ngày qua vẫn tiếp tục bàn tán về việc ông Đinh Xuân Trường (73 tuổi) chém dã man con dâu khiến nạn nhân nhập viện với nhiều vết thương.

Vợ chồng chị Lê Thị Tâm (con dâu ông Trường, sinh năm 1971, ngụ thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang làm ăn bên Lào, nghe tin mẹ chồng ốm, chị về trước để chăm sóc. Chị Tâm kể: “Khoảng 6h30 ngày 5/4, tôi ra hỏi ý kiến bố về việc đưa mẹ đi bệnh viện nhưng ông không đồng ý, còn đuổi tôi đi. Thương mẹ bị bệnh tật dày vò, tôi có cãi lại mấy câu. Không ngờ ông ấy liền đấm vào mặt tôi rồi lấy dao chém mạnh vào mặt và tay tôi”, nạn nhân kể.

Nạn nhân bị một vết thương từ thái dương xuống mặt sâu 2cm, dài khoảng 10cm, một vết thương nhỏ ở lưng, một vết ở cánh tay phải, đã qua cơn nguy kịch. Tại cơ quan công an, ông lão khai nhận chính mình chém trọng thương con dâu. Ông cho biết lâu nay không vừa lòng về việc con dâu đi biền biệt quanh năm, không quan tâm nuôi dưỡng bố mẹ chồng.

Chị Tâm đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người.

Về phía mình, chị Tâm tiết lộ giữa bố chồng và mình có mâu thuẫn từ rất lâu, ngay từ thời điểm chị mới bước chân về làm dâu được hơn một tháng. “Lúc đó chồng tôi bắt đầu đi làm ăn xa, bố chồng tôi đã có ý định sàm sỡ nhưng bị tôi mắng chửi rồi kể lại cho mẹ và chồng tôi nghe. Cũng từ đó gia đình xảy ra mâu thuẫn trong một thời gian dài. Mối quan hệ giữa bố chồng và tôi không được tốt đẹp. Nhiều lúc tôi rất sợ đối mặt với ông ấy, nhưng vì muốn gia đình êm ấm đành cố gắng quên đi chuyện đã qua. Dù vậy, những kí ức kinh hoàng đó tôi vẫn không thể nào quên được”.

Trả lời về nghi vấn này, ông Trường chỉ nói: “Tôi đã khai báo tất cả mọi chuyện với cơ quan công an. Giờ đây, chị Tâm muốn làm gì thì tùy. Tôi không quan tâm mà cũng chẳng sợ”. Còn vợ ông chỉ lặng lẽ ngồi thở dài, chẳng biết nói gì trước sự việc của gia đình. Vốn đang bệnh nặng nên sau chuyện này khiến bà càng mệt mỏi hơn, sức khỏe ngày càng yếu, hàng ngày chẳng dám đi đâu vì sợ dân làng đàm tiếu. Mọi người đến nhà hỏi thăm bà cũng chỉ im lặng khóc.

Ông Lê Văn Phẩm, Trưởng thôn Phúc Thuận cho hay: “Người dân địa phương vô cùng bất ngờ sau sự việc động trời đó. Gia đình ông lão sống khá kín tiếng nên xưa nay làng xóm láng giềng không biết chuyện mâu thuẫn của gia đình họ. Ông lão ít khi sa đà nhậu nhẹt nhưng tính tình nhiều lúc nóng nảy khó kiềm chế. Có nhiều lần ông nóng nảy, chửi bới vợ con nhưng cũng chỉ là chuyện cãi vã thường tình trong gia đình, sau đó mọi chuyện đâu lại vào đó không có hậu quả gì nghiêm trọng nên chính quyền cũng không can thiệp”.

Ông Trường đang được tại ngoại chờ điều tra.

Một người hàng xóm cho biết: “Dân làng chúng tôi vô cùng bức xúc trước sự việc ông lão chém con dâu bị thương. Bố mẹ có quyền dạy bảo con cái, nhưng hành động vác dao hành hung con cái là trái với pháp luật và đạo lý”.

Lâu nay vợ chồng ông lão sống với vợ chồng người con trai đầu là vợ chồng chị Tâm. Thời gian đầu khi mới kết hôn, cả nhà mấy miệng ăn chỉ biết trông chờ vào ba sào ruộng bạc màu. Với mong muốn cải thiện cuộc sống cho gia đình, vợ chồng chị Tâm quyết định sang Lào buôn bán, phát triển kinh tế.

Nhờ cần cù chịu thương chịu khó nên việc làm ăn khá phát đạt. Có điều kiện kinh tế, hai vợ chồng đã về quê xây một ngôi nhà khang trang nhất nhì làng để bố mẹ sinh sống, khiến làng xóm ngưỡng mộ. Nhưng ít người biết mối quan hệ của những người trong gia đình luôn ngột ngạt do mâu thuẫn giữa bố chồng và nàng dâu.

Ông Bùi Quang Liêm, Trưởng Công an xã Thuận Lộc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã có mặt tại nhà ông Trường bảo vệ hiện trường, thu giữ chiếc dao gây án và báo với Công an thị xã Hồng Lĩnh đến điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để củng cố hồ sơ. Riêng ông lão đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo Pháp Luật Việt Nam