Bé trai bị mẹ sát hại mong có gấu bông trước khi chết

Hai ngày trước, Long khoe với chú rằng đạt học sinh giỏi và muốn được tặng gấu bông. Nhưng người chú chưa kịp thực hiện thì bé đã qua đời.

Anh Phạm Tuấn Sơn (sinh năm 1982, chú họ cháu Nguyễn Lý Thành Long) cho biết, anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1982, trú tại thôn Đậm Nội, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1983) kết hôn từ năm 2004, đến năm 2006 sinh ra cháu Long.

Để nhớ về tình yêu của mình, anh Thành đã ghép tên của hai vợ chồng làm tên đệm của cháu Long. "Thế nhưng, chỉ được vài tuổi, cháu đã phải sống xa bố mẹ do hai người ly hôn. Khi về sống với mẹ, thấy chị Lý yêu, chiều con, chúng tôi cũng thấy mừng cho cháu. Vậy mà chẳng ai ngờ rằng, cháu đã sớm lìa cõi đời dưới những nhát dao oan nghiệt của mẹ", anh Sơn đau xót.

Nguyễn Thị Lý đã bị tạm giam và khởi tố vì hành vi giết con ruột. Ảnh: Lao Động

Cũng theo anh Sơn, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng anh Thành là do những câu chuyện rất nhỏ nhặt. Theo đó, là con gái duy nhất trong gia đình nên chị Lý yêu cầu anh Thành phải về ở rể. Tuy nhiên, do là con cả trong nhà, lại là con trai duy nhất nên anh Thành không chấp thuận yêu cầu của vợ đưa ra. Từ đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Do không tìm được tiếng nói chung nên họ đã đưa nhau ra tòa để giải quyết ly hôn.

Sau khi ly hôn, cháu Long về ở với chị Lý bên nhà ngoại. Trong khi đó, anh Thành vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm con. Nhiều lần, anh Thành còn xin phép chị Lý đón cháu Long về nhà nội chơi vài hôm. Cháu Long vốn rất ngoan ngoãn, hiếu động. Năm học vừa rồi, cháu còn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, cháu Long còn gọi điện khoe với anh Sơn rằng cháu được học sinh giỏi, bảo cô chú mua tặng một con gấu bông để cháu ôm khi ngủ. "Chúng tôi chưa kịp thực hiện lời hứa, cháu Long đã ra đi trong đau đớn", anh Sơn nghẹn ngào chia sẻ thêm.

Cách đây khoảng 10 ngày, anh Thành đã kết hôn cùng một người phụ nữ gần nhà. Hôm 21/6, vợ chồng anh Thành cùng người thân trong gia đình bắt xe khách vào miền Nam để ăn cưới một người họ hàng. Khi xe khách mới đến địa phận tỉnh Khánh Hòa, thì anh Thành nhận được hung tin cháu Long bị chính mẹ đẻ sát hại. Lập tức, anh cùng vợ mới đã bắt máy bay trở về Vĩnh Phúc để làm đám tang cho cháu Long.

Anh Thành bàng hoàng trước sự ra đi của con trai.

Khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn, anh Thành dường như vẫn không tin được rằng, con trai mình lại bị chính mẹ đẻ nhẫn tâm dùng dao sát hại. Đau đớn trước cái chết của cháu nội, ông Nguyễn Tiến Nghĩa (sinh năm 1951, bố anh Thành) nghẹn ngào nói: “Hiện giờ gia đình không biết nói gì hơn, chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Ai có tội tới đâu thì xử lý tới đó”.

Cuối giờ chiều ngày 23/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lý về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 22/6, Nguyễn Thị Lý cầm dao chém con trai Nguyễn Lý Thành Long (8 tuổi) khi bé đang nằm ngủ. Nguyên nhân được xác định là do Lý quá căm phẫn khi anh Thành kết hôn cùng người phụ nữ khác.

