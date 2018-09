Bé gái 15 tuổi sinh con với bạn net mới quen

Nữ sinh lớp 9 đồng ý ra nơi vắng vẻ tâm sự cùng lần lượt hai bạn net mới quen. Khi mang thai đuwọc 5 tháng, gia đình mới phát hiện ra.

Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết sẽ tiến hành lấy mẫu gửi cơ quan chức năng giám định ADN để mở rộng điều tra xác định ai là cha đứa trẻ, từ đó có hướng xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/7, sản phụ nhí Đỗ Thị My (sinh ngày 1/12/1999, trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) đã sinh một bé trai nặng 2,9 kg tại Bệnh viện Đa khoa Phú Phong, hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ nhí này ổn định.

Trước đó, My đã khai ra việc bị hai thanh niên là Mai Xuân Ý (24 tuổi) và Lê Thành Hải (28 tuổi), người cùng địa phương thực hiện hành vi giao cấu dẫn đến có thai và hai kẻ trên cũng thừa nhận hành vi xâm hại nạn nhân.

Thời điểm bị xâm hại, My mới 14 tuổi, đang là học sinh lớp 9. Trong một lần lên mạng chat, cô bé quen với Mai Xuân Ý. Qua trò chuyện, Ý tự giới thiệu đang là công nhân Nhà máy Đường Bình Định (nhà máy đóng tại huyện Tây Sơn). Sau đó, hai người có quan hệ yêu đương và hẹn gặp nhau ngoài đời.

Bé My chưa xác định được ai là cha của con mình.

Bé My kể lại sự việc: “Hôm đó, khoảng 20h, Ý hẹn em đi bộ ra một con đường, rồi chở đi tâm sự. Ngay tối hôm đó, em và Ý đã quan hệ với nhau. Sau đó, em còn quan hệ với anh ấy thêm 3 lần nữa”. Theo My, sau đó, Ý lặn mất tăm mà không lời từ biệt. Vì nhớ thương người bạn tình nên mỗi khi tan trường, My thường ghé quán internet với hy vọng gặp lại người yêu nhưng không thấy tăm hơi.

Cũng trong những lần lang thang trên mạng, My làm quen với Lê Thành Hải cũng đang làm công nhân tại Nhà máy Đường Bình Định. Sau đó, Hải ngỏ lời yêu My và hai người lại ra bờ kênh tâm sự. Bi kịch lặp lại khi Hải quan hệ tình dục với My xong thì cũng biến mất.

Sau này, My tìm hiểu mới cay đắng nhận ra Ý và Hải làm cùng chỗ, là anh em kết nghĩa của nhau. Sự thật bẽ bàng là sau khi thấy My “dễ tán” thì Ý đã giới thiệu Hải làm quen và lừa gạt tình yêu của bé gái dại khờ này.

Sống trong cảnh mẹ góa con côi, chị Đỗ Thị Tâm, mẹ của My 2 buổi sớm, chiều đạp xe đến lò gạch làm thuê để mưu sinh nên cũng ít có thời gian quan tâm đến con gái. Đến khi người mẹ phát hiện ra con gái mình có dấu hiệu của thai phụ thì mới dẫn My đi khám. Tại đây, chị không tin vào tai mình khi bác sĩ nói My đã mang thai đến tháng thứ 5, đã quá trễ để có thể “xử lý” hậu quả nên My đành nghỉ học để đợi sinh nở.

Gia đình gặng hỏi mãi, My mới khai ra việc mình bị Mai Xuân Ý và Lê Thành Hải quan hệ tình dục. Gia đình nạn nhân đã yêu cầu hai kẻ trên đến để đối chất. Tại đây, Ý và Hải thừa nhận chính mình đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân dẫn đến mang thai. Hải và Ý đã viết giấy cam kết với nội dung: “Hai chúng tôi đã nhiều lần có quan hệ tình dục với em My dẫn đến có thai. Nếu con của ai thì người nấy chịu trách nhiệm”.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Ý và Hải bị cơ quan công an thị trấn Phú Phong triệu tập lên lấy lời khai. Tại cơ quan công an, họ đã thừa nhận hoàn toàn hành vi giao cấu với trẻ em.

Sau mấy tháng bị tố cáo và thừa nhận tội trạng nhưng hai tên Ý và Hải vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Công an huyện Tây Sơn giải thích, lý do khiến cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cần phải trưng cầu giám định để có kết quả chính xác ai là cha thực sự của bào thai. Khi My sinh con, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu máu để đưa đi giám định ADN để cho kết quả ai là cha cháu bé.

Về phần Ý, mới ngoài 20 tuổi nhưng anh ta nổi tiếng là tay chơi khét tiếng. Được cha mẹ xin vào làm ở nhà máy đường tại địa phương nhưng Ý làm thì ít, chủ yếu nhậu nhẹt, chơi bời. Còn Lê Thành Hải là “anh kết nghĩa” của Ý cũng chẳng thua kém gì em. Hơn 3 năm về trước, Hải cũng có cô vợ xinh xắn nhưng gã ham chơi, biếng làm, theo đám bạn lêu lổng suốt ngày tụ tập ăn chơi, gái gú khiến vợ chồng mâu thuẫn.

Cách đây không lâu, vợ Hải bỗng dưng chết cháy không rõ nguyên nhân, gia đình nhà vợ Hải nghi ngờ Hải có liên quan đến cái chết của vợ. Đến nay, cơ quan điều tra chưa xác định rõ vợ Hải tự thiêu hay do bị thiêu chết. Vợ mất chưa lâu thì Hải lại dính vào việc xâm hại tình dục nữ sinh My dẫn đến mang thai và sinh con như đã nêu trên.

Người dân địa phương cho biết, gia cảnh mẹ con bé My rất đáng thương. Chị Tâm và cha của My chung sống với nhau như vợ chồng, đến khi chị mang thai thì người đàn ông “bỏ của chạy lấy người”. Từ khi sinh ra, My chưa một lần biết mặt người cha. Mẹ con chị Tâm thuộc diện hộ nghèo nhất nhì xã, dù khó khăn nhưng người mẹ đơn thân vẫn cố cho con ăn học, mong có tương lai sáng sủa hơn.

Theo các luật sư, hành vi của Mai Xuân Ý và Lê Thành Hải đã phạm vào tội Giao cấu với trẻ e”, thuộc trường hợp làm nạn nhân có thai với mức án quy định từ 3 năm đến 10 năm tù theo Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, có lời khai của cháu Đỗ Thị My về việc bị 2 kẻ trên xâm hại, có lời thú nhận tội của hai thanh niên trên phù hợp với lời tố cáo của nạn nhân thì cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý hình sự đối với Ý và Hải về tội Giao cấu với trẻ em mà không nhất thiết phải chờ đợi kết luận giám định ADN. Kết luận ADN về việc xác định ai là cha của đứa trẻ chủ yếu để quy trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu bé, nhưng không có nghĩa người được xác định không phải là cha đứa trẻ thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

