Bé gái 11 tuổi bị gã hàng xóm nhiễm AIDS xâm hại

Gã đàn ông nhiễm AIDS giai đoạn cuối ở Ninh Bình dụ dỗ bé gái hàng xóm sang nhà chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư vừa khởi tố bị can Vũ Văn Hùng (51 tuổi, ở xã Trường Yên, Hoa Lư) về tội Dâm ô trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Hoa Lư nhận được đơn tố cáo của chị Hoa về việc con gái chị bị Hùng xâm hại.

Kết quả điều tra xác định, chiều 30/4, hai con gái chị Hoa đang ở nhà thì ông Hùng gọi sang nhà cho mỳ tôm. Nghe lời dụ dỗ, bé gái 11 tuổi đi theo, còn chị gái không đi.

Thấy em lâu không về, chị sang nhà ông Hùng đi tìm thì phát hiện em ở trong gian buồng cùng ông Hùng, quần tụt xuống đầu gối.

Đi làm về nghe con gái kể lại sự việc, chị Ngân kiểm tra thì thấy vùng kín của con bị tổn thương nên sang nhà Hùng hỏi chuyện. Tuy nhiên, ông Hùng nằm cố thủ trong nhà không chịu ra.

Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy màng trinh bé gái không bị rách, song bị xung huyết gốc màng trinh, âm tính với HIV.

Nhà chức trách cho hay ông Hùng nhiễm HIV giai đoạn cuối, đang điều trị dài ngày tại bệnh viện. Khi bị công an điều tra, nghi can Hùng có thái độ chống đối, không hợp tác. Do sức khoẻ yếu, ông này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chân Nhân