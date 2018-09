Bé 6 tuổi bị người tình của mẹ gây thương tích 63%

Hiếu hiện chưa bị khởi tố, còn nạn nhân ở Huế đã tỉnh, phải thở oxy và theo dõi đặc biệt sau ca phẫu thuật thủng ruột.

Bé trai đã hồi tỉnh nhưng vẫn đang được theo dõi đặc biệt. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 27/8, Phó giáo sư Ngyễn Viết Quang (Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết bé trai bị người tình của mẹ đánh đã hồi tỉnh, sức khỏe đang dần ổn định.

Theo ông Quang, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thủng ruột. Năm ngày sau phẫu thuật, bé đã tỉnh nhưng vẫn phải thở bằng oxy, theo dõi đặc biệt.

Chị Lê Thị Phượng (31 tuổi, mẹ bé trai) cho hay bé chưa thể nói được nhiều. "Tôi không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì vào hôm đó nữa vì sợ cháu sẽ sợ hãi thêm", chị Phượng nói.

Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy bắt Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) với cáo buộc bạo hành con của chị Phượng.

Hiếu khai khoảng 11h ngày 22/8, thấy bé nôn trong lúc ăn trưa nên bực tức xuống bếp lấy đùi gỗ đánh nhiều nhát vào chân. Sau đó, Hiếu đá vào bụng và bế lên giường khi bé liên tục kêu đau.

Theo kết quả giám định của công an, sau trận đòn của Hiếu, bé trai 6 tuổi bị thương tích 63%.

Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), cho biết do đang điều tra, đơn vị chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hiếu.

Võ Thạnh