Bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ bắt cóc giữa Hà Nội

Trong hơn 3 tiếng, Công an Hà Nội đã truy đuổi, giải cứu an toàn bé trai 3 tuổi ở ngõ Quỳnh (Hai Bà Trưng) bị bạn trai của mẹ bắt đi.

Khoảng 19h30 ngày 7/7, trong khi bế cháu ngoại tên Tuệ Minh (3 tuổi) ra đường chơi, bà Bình (trú ở ngách 295 ngõ Quỳnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ bị một bóng đen áp sát, giật phắt cháu ngoại trên tay rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Sau ít phút định thần, bà nhận ra kẻ ôm cháu Minh bỏ chạy chính là Phan Anh Tuấn (sinh năm 1981), bạn trai của con gái mình. Bà Vân hô hoán, kêu cứu, nhưng khu vực ngách 295 vắng người nên Tuấn đã phóng xe chạy thoát. Thông tin ngay sau đó được báo đến cơ quan Công an.

Phan Anh Tuấn quê ở Tuyên Quang, tạm trú tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Tuấn có tiền án 14 năm về 2 tội danh liên quan đến ma túy và trốn trại. Anh ta quen với chị Hương, con gái bà Bình được hơn một năm nay. Chị Lệ từng lập gia đình và có 2 con.

Lực lượng công an xác định Tuấn liên tục di chuyển bằng xe máy và taxi, từ nhà trọ rồi lên khu vực Từ Liêm. Quá trình di chuyển, Tuấn vẫn liên lạc với chị Hương, với thái độ hằn học. Rất may, hắn không làm hại đến bé Minh.

23h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt được Tuấn tại một nhà nghỉ ở khu vực Mễ Trì, Từ Liêm. Bé Minh đang ở cùng Tuấn trong nhà nghỉ, an toàn và khỏe mạnh. Ngay trong đêm 7/7, Tuấn bị dẫn giải về Công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nhân vật đã được thay đổi