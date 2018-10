Bé 2 tuổi bị người tình của mẹ đá mất mạng vì quấy khóc

Chị Linh (Thanh Hóa) nhờ chồng hờ nghiện ma túy trông con để đi làm nhưng gã này đá liên tiếp vào bụng khi bé khóc vì không thấy mẹ.

Ngày 1/10, Công an huyện Tĩnh Gia bàn giao nghi can Lê Văn Thọ (biệt danh Thọ Mốc, 29 tuổi, ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống) cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, để làm rõ hành vi giết người.

Gã chồng hờ của chị Linh đá vào bụng con riêng của vợ khiến bé tử vong. Ảnh minh họa.

Nhà chức trách cho hay Thọ có quan hệ tình cảm với chị Linh (ở xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia), hai người sống chung như vợ chồng nhiều tháng nay.

Chiều 27/9, do phải đi làm nên chị Linh nhờ Thọ ở nhà trông con gái hai tuổi (con riêng của Linh). Đứa trẻ tỉnh giấc không thấy mẹ nên quấy khóc. Thọ bị cáo buộc đã dùng chân đá liên tiếp vào bụng khiến cháu bé tử vong. Nghi can bỏ trốn và bị bắt sau ít giờ gây án.

Theo công an, Thọ là kẻ nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

* Tên người mẹ được thay đổi.