‘Bắt trẻ ăn lại cháo vừa ói để tiết kiệm’

Lý giải cho việc bắt các bé mầm non nuốt lại thức ăn vừa nôn ra, bảo mẫu 19 tuổi nói vì 'thức ăn đắt'.

Ngày 18/12, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết vẫn tiếp tục lấy lời khai của Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở mầm non Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) để làm rõ nhiều vấn đề liên quan. Trước đó một ngày, hai bảo mẫu này đã bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Hai bảo mẫu tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.P

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được thông tin và hình ảnh 2 phụ nữ đánh đập tàn nhẫn các bé từ 10 tháng đến 4 tuổi tại cơ sở mầm non Phương Anh trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước), cảnh sát đã mời Phương và Lý cùng những người liên quan đến làm việc.

"Ngay từ đầu hai người này đã rất hợp tác. Họ thừa nhận có đánh các cháu bé nhưng cho rằng mục đích chỉ muốn mấy bé sợ mà ăn ngoan hơn", một cán bộ điều tra cho hay.

Thừa nhận đã tát, nắm cổ các bé khi cho ăn nhưng Phương bảo do "chúng nó lì lợm", không nghe lời, nên phải dọa để trẻ ăn ngoan hơn. “Chúng tôi phải ép các bé ăn. Chứ nếu khi phụ huynh đến đón, kiểm tra thấy bụng con móp lại trách”, Phương nói.

Phương khai đã có bằng đại học chuyên ngành mầm non và đã học qua các lớp sơ cứu, an toàn thực phẩm… Nữ bảo mẫu cho biết trước đó từng làm việc tại trường mầm non Hoa Lư (quận 1) một thời gian. Sau khi nghỉ việc, Phương quyết định ra làm riêng và mở cơ sở giữ trẻ Phương Anh với qui mô 3 trẻ. Thời gian sau, số bé được gửi vào đây ngày càng nhiều nên bảo mẫu này có thuê thêm người giúp việc để cùng trông chừng mà không cần xin phép.

Chỉ 19 tuổi nhưng Lý lại là người hành hạ những đứa trẻ nhiều nhất. Cán bộ điều tra cho biết, khi xem những hình ảnh cô này đè cổ, đánh túi bụi vào sống lưng bé trai, túm chân dốc ngược bé gái đưa vào thùng nước… họ cũng sốc nặng.

Không còn vẻ hung tợn ấy khi làm việc với cảnh sát, cô gái trẻ với đôi kính cận thường xuyên cúi gằm đầu và lí nhí thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lý cho biết từ Kiên Giang lên TP HCM kiếm việc làm và xin được vào cơ sở mầm non tư thục Phương Anh từ cuối tháng 8. Chưa từng có chuyên môn về chăm sóc nuôi dạy trẻ, ban đầu Lý làm nhân viên cấp dưỡng nhưng sau đó kiêm luôn việc cho trẻ ăn.

Giải thích việc thường xuyên đánh đập trẻ khi cho ăn, Lý bảo vì không có kinh nghiệm nên thấy Phương làm thế nào thì bắt chước theo. Việc cho các cháu ăn lại thức ăn vừa nôn ra, cô này cho rằng "làm thế để chúng sợ, không dám ói nữa". "Chị Phương nói các cháu đều có phần ăn riêng. Mỗi tháng thu của một đứa có hơn một triệu đồng trong khi thức ăn lại mắc, nên phải tiết kiệm", Lý khai.

Việc đút thức ăn cho trẻ như thọc vào miệng khiến các cháu không kịp nhai, phải nuốt chửng nên thường xuyên ói, thường xuyên phải ăn đòn, Lý nói: "Em không có kinh nghiệm, mà cũng muốn mấy cháu ăn nhanh vì còn phải cho nhiều đứa ăn".

Trước câu hỏi của điều tra viên: "Các cháu bé có tội tình gì. Nếu con em, người thân của các chị bị người ta đối xử như vậy, các chị nghĩ sao?", cả hai "cô giáo" đều im lặng. Mãi sau, họ mới nói rằng rất ân hận về việc làm của mình, mong được các cháu và gia đình tha thứ.

Liên quan đến việc xử lý hai bảo mẫu này, UBND quận Thủ Đức dự tính sẽ đề nghị đưa vụ án ra xét xử lưu động. Đại diện nhiều nhóm trẻ và trường mầm non tư thục trên địa bàn quận sẽ được mời đến để răn đe, giáo dục.

Kiến Tường