Bắt nghi phạm giết nữ sinh lớp 12 vứt xác ở đỉnh núi

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam thanh niên đã dùng dao sát hại bạn gái rồi vứt xác.

Chiều 2/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thị Hằng (17 tuổi, trú ở xã Bồng Khê), bạn gái Quý, được phát hiện thi thể ở đỉnh núi Pù Mát vào đêm 1/12.

"Quý đã khai nhận là người trực tiếp tấn công Hằng bằng 12 nhát dao", cảnh sát cho biết.

Bị can Phạm Văn Quý.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trưa 29/11 Quý đón Hằng nói rằng cùng nhau đi chợ ở huyện bên. Chiều cùng ngày, hai người đưa nhau tới khu vực tham quan ở vườn quốc gia Pù Mát để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.

Quý được xác định đã tấn công bạn gái bằng nhiều nhát dao cho tới chết, vứt xác vào bụi cây rồi trở về nhà. Hắn ta dùng vật nhọn cắt gân tay nhằm tự sát nhưng được người thân phát hiện đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sáng 30/11, khi bố mẹ của cô gái tìm tới hỏi chuyện thì Quý nói khuya 29/11 đã chở Hằng về tới đầu ngõ dẫn vào cổng rồi quay đầu xe về. Trên đường trở về nhà, hắn bị đám trai làng chặn đường tấn công nên bị thương phải nhập viện.

Hiện cảnh sát đã di lý bị can về công an tỉnh để phục vụ điều tra.