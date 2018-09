Chiều 16/3, Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, ở Thái Bình) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Chiều cùng ngày, cơ quan này đã họp với các đơn vị liên quan về vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để ra quyết định trên.

Bắt giam nghi can xâm hại bé gái 8 tuổi ở Hà Nội

Hơn 3 tháng trước, gia đình cháu bé 8 tuổi, ở quận Hoàng Mai tố cáo Hùng có hành vi xâm hại tình dục con gái mình. Theo đơn tố cáo của chị Vân, khoảng 19h30 ngày 8/1, con gái chị đến nhà bác ruột chơi cùng nhóm bạn thì người đàn ông hàng xóm 34 tuổi cũng nhập cuộc, rủ tham gia trò “bắt cóc, trốn tìm”. Anh ta dụ dỗ, bế con chị vào một ngách nhỏ vắng và giở trò đồi bại.

Chị Vân cho biết hai đứa trẻ hàng xóm nói thấy con chị bị ôm ghì nên đã dùng chổi và dép đánh người đàn ông này để giải cứu cho bạn. Tối hôm đó, thấy con kêu đau ở vùng kín khi tắm, chị tìm hiểu mới biết sự tình. Đứa trẻ 8 tuổi thú nhận trước đó đã nhiều lần bị người đàn ông 34 tuổi "khám người".

Tiếp nhận trình báo, Công an quận Hoàng Mai đã đưa bé gái đi giám định, xác định nạn nhân bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh.

Bé 8 tuổi ở Hoàng Mai khóc hàng đêm sau khi bị xâm hại

Tối 11/1, Hùng từng bị triệu tập để làm rõ những nội dung mà gia đình nạn nhân tố cáo. Sau đó, Công an quận Hoàng Mai có thông báo kết quả giải quyết tố giác tội phạm gửi đến gia đình nạn nhân. Nhưng do thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm đã hết mà chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố nên Hùng được thả. Công an đã gửi văn bản tới Viện KSND quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của mẹ nạn nhân trong thời hạn 2 tháng. Chị Vân vô cùng phẫn nộ trước việc "chứng cứ rõ rành rành như thế, nhà chức trách vẫn để kẻ đồi bại kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật".

Ngày 13/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và đưa người có tội ra xử lý nghiêm minh. Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an Hà Nội - đã chỉ đạo tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc và ra quyết định khởi tố điều tra vụ án.

Việt Dũng