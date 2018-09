Bắt giam kẻ đánh cha ruột mang thương tật

Nghi ông Năng trộm tiền trong nhà, Tới đã đánh đập khiến cha phải nhập viện.

Chiều 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Văn Tới (30 tuổi, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) về tội cố ý gây thương tích.

Nghi can Nguyễn Văn Tới.

Tới được xác định đã dùng hung khí đánh cha ruột là Nguyễn Võ Năng vỡ xương mác cẳng chân phải, gãy xương sườn bên trái với mức độ thương tật 6%.

Trước đó, do nghi ngờ ông Năng trộm 5 triệu đồng của bà Hương (vợ ông Năng) để trong nhà nên đêm 23/11, Tới đã dùng thanh gỗ tấn công khiến ông Năng bầm dập cơ thể. Phát hiện sự việc, người em trai là Nguyễn Tiến Đạo đưa nạn nhân tới bệnh viện đa khoa tỉnh cứu chữa.

Ông Nguyễn Võ Năng đang tá túc tại nhà người em trai.

Hiện ông Năng đã xuất viện được đưa về sống nương tựa tại nhà ông Đạo.