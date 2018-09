Bắt cóc cháu rồi giả là con của người tình

Quan hệ 'ngoài luồng' và sinh được bé trai nhưng không may bị bệnh chết sớm, Nguyên bắt cóc con của em chồng nói dối là con của hai người.

Chiều 23/1, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho gia đình Nguyễn Thị Nguyên (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ) bảo lãnh, tại ngoại hầu tra về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, anh Nguyễn Hoàng Khải ở thị trấn Long Hồ đến công an huyện báo tin con anh mất tích từ sáng 16/1. Qua điều tra công an xác định, sáng cùng ngày chị dâu của anh Khải là Nguyên đưa con đi học có chở theo bé trai 16 tháng tuổi. Anh Khải nhiều lần gọi điện cho chị dâu nhưng không được. Hôm sau, Công an Long Hồ phát hiện người đàn bà này đang ở xã Minh Hòa của huyện Châu Thành (Kiên Giang) nên ra lệnh bắt khẩn cấp.

Nguyên khai dù đã có chồng con nhưng khi đi làm ăn xa có quan hệ “ngoài luồng” với một thanh niên ở ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa. Hai người có với nhau một đứa con bằng tuổi với con anh Khải nhưng bé trai này không may bệnh chết lúc 7 tháng tuổi.

Sợ người tình buồn, Nguyên "mượn" con của em chồng nhưng không cho ai biết rồi chở sang Kiên Giang cho người tình xem mặt.

Ngọc Huỳnh