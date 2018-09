Bắt bạn thân của nam sinh bị vứt xác dưới sông

An khai đã dụ Đạt về nhà để chuốc thuốc mê, không chế nhằm tống tiền gia đình nạn nhân. Hắn khai gây án một mình.

Ngày 12/3, linh cữu nạn nhân Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM, là học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6) được an táng thánh địa Tân Minh Quang (Trảng Bàng - Tây Ninh).

Chiều 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến cái chết của em Lưu Vĩnh Đạt. Nghi phạm là Nguyễn Kim An (sinh năm 1995, tạm trú quận Tân Bình), bạn thân của nạn nhân Đạt.

Nguyễn Kim An đã bị di lý về công an TP HCM để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, Nguyễn Kim An khai báo gây án một mình, tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang điều tra xác định có hay không đồng phạm. Một nguồn tin cho hay, Nguyễn Kim An khai đã dụ dỗ, đưa Đạt về phòng trọ tại quận Tân Bình để chuốc thuốc mê, khống chế tại đây nhằm tống tiền gia đình người bạn thân của mình.

Mẹ nạn nhân bức xúc vì công an vào cuộc không nhiệt tình.

Theo bà Lệ, mẹ của Đạt, Đạt từng nhiều lần nói đến người bạn thân này. Nguyễn Kim An và Đạt cùng theo học lớp lập trình tại đường Cộng Hoà, quận Tân Bình từ tháng 9/2013 đến nay. Bà Lệ khẳng định, trước đây Nguyễn Kim An từng một lần đến nhà chơi với Đạt.

Đêm 5/2, Đạt đi chơi cùng Nguyễn Kim An, khi về đến nhà bà Lệ phát hiện Đạt có biểu hiện của người say nhưng không có mùi rượu bia. Bà Lệ có hỏi thì Đạt kể được Nguyễn Kim An cho ăn một ly kem có vị rất đắng. Bà Lệ nghi ngờ Nguyễn Kim An đã cho Đạt dùng thuốc kích thích, có bảo Đạt đi giám định nhưng Đạt không đồng ý.

Khi xảy ra vụ việc đau lòng, gia đình bà Lệ đã kiểm tra máy tính, phát hiện Nguyễn Kim An và Đạt có trò chuyện với nhau qua Facebook hẹn đi chơi vào đêm 26/2, đêm Đạt bị mất tích. Sáng 27/2, Nguyễn Kim An vẫn đến nhà tìm Đạt như bình thường. Gia đình Đạt có hỏi về Đạt thì An chỉ thừa nhận là có đi chơi với Đạt vào đêm 25/2 còn lại không biết thêm gì. Gia đình bà Lệ có nghi ngờ Nguyễn Kim An liên quan đến sự mất tích của Đạt nên có trình báo công an phường An Lạc. Công an có mời An lên làm việc, nhưng sau đó cho về.



Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Đạt bị tử vong do ngạt nước, bên ngoài cơ thể không có thương tích. Hiện công an TP HCM đang tiếp tục điều tra.

Những kẻ tống tiền đã sử dụng điện thoại của nạn nhân Đạt (còn gọi là Chẩy) để nhắn tin đe dọa gia đình.

Liên quan vụ việc, gia đình Đạt bức xúc trước sự chậm trễ của lực lượng công an Bình Tân khiến tính mạng cháu Đạt không thể cứu kịp thời. Theo ông Lưu Nguyên, cha Đạt, từ ngày 27/2 đến 3/3, gia đình ông thường xuyên liên lạc cung cấp thông tin với anh Duy (cảnh sát hình sự Bình Tân) và thiếu tá Phan Văm Hồng, Trưởng công an phường An Lạc A. Nhưng ông Nguyên và gia đình chưa một lần nào được mời lên quận để cùng phối hợp câu nhử, lên kế hoạch, xác định vị trí giam giữ Đạt để giải cứu phá án.

"Tôi nghe anh Duy nói đang đi học ở quận Thủ Đức nên nói tôi có thông tin gì mới cứ liên lạc qua điện thoại. Tôi cảm thấy công an vào cuộc điều tra chậm chạp và không nhiệt tình. Trên người Đạt có nhiều thương tích có thể do bị đánh khiến cháu tử vong. Rồi bọn chúng cột chân, trói bỏ vào bao tải thả trôi sông”, ông Nguyên thở dài.

Còn mẹ nạn nhân cho hay: "Ngay từ ban đầu khi nhóm bắt cóc nhắn tin tống tiền, đe dọa, chúng tôi liền gửi sang cơ quan công an. Nhưng không hiểu vì sao đến khi biết xác chết là con tôi, vụ việc xem như đã an bài thì lúc này phía công an lại bảo tôi gửi tin nhắn lại cho họ để điều tra".

"Đến lúc vụ việc xảy ra, gia đình biết được xác chết trôi sông là Lưu Vĩnh Đạt thì một chiến sĩ công an đến nhà lại nói rằng "biết đâu Đạt chết trước khi báo công an thì sao?", người nhà Đạt cho biết thêm.

Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa tìm thấy xe gắn máy, iPhone của nạn nhân. Theo gia đình trị, giá tài sản này khoảng 25 triệu đồng.

Theo An Ninh Thủ Đô, VTC