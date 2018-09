Bắt ba nghi can kích động dân đốt ôtô người lạ vào làng

Nhà chức trách Hải Dương bắt giam ba thanh niên với cáo buộc kích động người dân đốt xe của giám đốc doanh nghiệp.

Chiếc ôtô của giám đốc Hải trước khi bị đốt đã bị các đối tượng đập phá vỡ tan. Ảnh: Facebook

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba nghi can Trần Xuân Huân, Phạm Hồng Thái và Vũ Văn Sự đều trú tại xã Hồng Lạc để điều tra làm rõ hành vi “hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

Bộ ba được nhà chức trách xác định là những người cầm đầu, lợi dụng việc nữ chủ cửa hàng đồ mộc kêu “thôi miên” để kích động người dân bao vây, đòi hành hung và trực tiếp đập phá, đốt chiếc xe Fotuner của anh Trịnh Mạnh Hải, Giám đốc kinh doanh của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (37 tuổi), quê huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cùng anh Lê Văn Nam (29 tuổi, lái xe), trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đi ôtô Fortuner từ thành phố Hải Dương về nhà vợ anh Hải ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà.

Khi qua xã Hồng Lạc, còn cách nhà mẹ vợ khoảng 800m, anh Hải kêu anh Nam dừng xe để vào cửa hàng kinh doanh đồ gỗ của vợ chồng anh Phạm Văn Bắc xem bàn ghế, tủ thờ, chuẩn bị cho nhà mới đang hoàn thiện ở thành phố Hải Dương. Do đang bận rộn việc bốc dỡ hàng vừa về, anh Bắc giới thiệu khách sang kho của gia đình xem hàng, nói có vợ là chị Lê Thị Quyên đang ở đó.

Tới nơi không thấy ai, anh Hải gọi theo số điện thoại ghi trên biển hiệu và chị Quyên đi về. Không chọn được mặt hàng ưng ý, anh Hải đề nghị chị Quyên ghi giá một vài món đồ ra giấy.

Chị Quyên tìm giấy bút nhưng không thấy, rồi bất ngờ thấy chóng mặt. Nghi bị khách thôi miên để thực hiện ý đồ xấu, chị chạy ra ngoài cửa tri hô “thôi miên, thôi miên…”.

Thấy vậy, hàng nghìn người dân đổ ra giữ anh Bắc cùng lái xe Nam lại, đồng thời báo công an xã xuống làm rõ sự việc.

Gần 100 công an được cử đến giải quyết vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, do có sự kích động của Huân, Thái và Sự, chiếc Fortuner lập tức bị người dân cùng ba nghi can nói trên đập kính, làm hư hỏng. Trong lúc công an đang làm việc với những người liên quan thì xe bị lật xuống ruộng, đốt cháy.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định anh Hải chỉ ghé vào hỏi xem đồ, không có chuyện anh này đánh thuốc mê nhằm mục đích xấu hay bắt cóc trẻ em. Bản thân chị Quyên sau khi được đưa đi bệnh viện để khám, chữa, cho thấy sức khỏe bình thường; các kết quả sinh hóa máu và nước tiểu không có chất gây mê.

Xác định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, công an huyện Thanh Hà sau khi bắt tạm giam 3 nghi can đã đề xuất với Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, bàn giao vụ việc cho Phòng PC45 điều tra mở rộng.

Giang Chinh