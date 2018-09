Bắt 5 người từ Hải Phòng vào miền Trung lừa bán vàng giả

Dùng các sợi dây bạc được mạ vàng, Đạt cùng đồng bọn tới các hiệu vàng nói rằng muốn bán vàng thật.

Ngày 7/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phá chuyên án lừa bán vàng giả bắt 5 người gồm Bùi Tiến Đạt (36 tuổi); Lê Tùng Lâm (26 tuổi); Nguyễn Đức Cường (22 tuổi); Nguyễn Đức Hoàng (27 tuổi) và Nguyễn Đức Dũng (29 tuổi) đều trú tại Hải Phòng. Tang vật thu giữ là một ôtô Camry; 18 dây màu vàng; một lắc đeo tay bằng kim loại màu vàng; hơn 12 triệu đồng và một xe máy...

Nhóm nghi can tại công an Nghi Lộc. Ảnh: Anh Thư.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Tiến Đạt là người chủ mưu đã chỉ đạo đồng bọn mua nhiều dây bạc rồi thuê thợ mạ một lớp vàng thật bên ngoài. Cả nhóm thuê ôtô tự lái và xe máy đưa các dây mạ vàng này đi các hiệu vàng ở tại tỉnh để bán theo giá vàng thật.

Sáng 3/7, theo kế hoạch vạch ra, Đạt và Hoàng đi xe máy dọc quốc lộ 46 từ thành phố Vinh – Cửa Lò (Nghệ An) để tìm hiệu vàng, trong khi Cường, Lâm và Dũng đi ôtô phía sau để hỗ trợ khi cần sẽ tẩu thoát.

Tại tiệm vàng Hoàng Sơn ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Đạt và Hoàng dừng xe máy đi vào tiệm nói với chủ muốn bán dây dây vàng ta. Chủ hiệu vàng không phát hiện vàng giả nên đã mua hơn 50 triệu đồng, khi nhóm này rời đi thì gia chủ mới nhận ra và trình báo công an Nghi Lộc.

Đạt và Hoàng (vòng tròn khoanh đỏ) đang lừa bán vàng giả tại tiệm vàng Hoàng Sơn (huyện Nghi Lộc) sáng 3/7.

Nhiều tổ trinh sát công an Nghi Lộc tổ chức xác minh, thông báo tới nhiều chủ hiệu vàng ở địa bàn và lân cận về thủ đoạn của nhóm tội phạm.

Chiều cùng ngày, nhóm của Đạt rời Nghệ An tới thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Ngày 4/7, với thủ đoạn tương tự, Lâm và Cường vào hiệu vàng Ngọc Hà ở thành phố Hà Tĩnh để thực hiện hành vi. Tuy nhiên chủ hiệu vàng này đã cảnh giác nên hô hoán người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ bắt Lâm và Cường.

Biết đồng bọn bị bắt, Đạt cùng hai người còn lại trốn vào thành phố Huế. Ngày 5/7, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp công thành phố Huế đã thành công 3 nghi can khi chúng đang trốn tại một khách sạn trong thành phố.

Tang vật các sợi dây bạc mạ vàng mà nhóm Đạt đưa đi để lừa bán. Ảnh: Anh Thư.

Theo công an Nghi Lộc, đây là nhóm lừa đảo liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi. Bước đầu nhóm tội phạm khai thực hiện trót lột một số vụ bằng thủ đoạn này tại các tỉnh phía Bắc với số tiền lớn. Vì vậy nhà chức trách thông báo cho những ai là bị hại thì tới công an khai báo. Đồng thời khuyến cáo các hiệu vàng nên lắp đặt nhiều camera an ninh, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc vàng khi có người đến bán.

Cả 5 nghi can trong vụ án đang bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong số này nghi can Bùi Tiến Đạt có 3 tiền án về ma túy và lừa đảo. Chuyên án đang mở rộng.

Tang vật ôtô mà mà nhóm nghi can thuê. Ảnh: Anh Thư.