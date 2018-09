Bao vây cả khu phố tìm kẻ giết nghệ sĩ Đỗ Linh

Cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, công an được huy động phong tỏa các con hẻm quanh hiện trường ở đường Hưng Phú và Phạm Hùng để truy lùng nghi can. Sự việc khiến hàng trăm người dân nhốn nháo, không dám ở trong nhà vì sợ nghi can giết người xông vào.